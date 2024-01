Leipzig muss Kalajdzic stoppen

Im Duell der Verfolger in der deutschen Bundesliga stehen die ÖFB-Legionäre im Fokus.

Im Duell des Tabellensechsten beim Tabellenvierten wird Neo-Frankfurt-Star am Samstag (ab 15.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) auf drei Landsleute treffen. Erwartet wird, dass bei den Sachsen Nicolas Seiwald den ebenfalls beim Afrika Cup weilenden Amadou Haidara ersetzen und gemeinsam mit Xaver Schlager im zentralen Mittelfeld kurbeln wird. Christoph Baumgartner ist eine offensivere Rolle zugedacht.

Leipzig und Frankfurt treffen erstmals seit dem Pokalfinale im vergangenen Juni aufeinander, das Leipzig mit 2:0 für sich entschieden hat. Leipzig-Trainer Marco Rose erwartet eine nur leicht veränderte Eintracht, vor allem aufgrund von Kalajdzic. "Die grundsätzliche Art wird sich nicht ändern, jetzt kommt ein Faktor noch dazu, ab sofort mehr Flanken, weil im Zentrum ein Zielspieler wartet. Es wird unsere Aufgabe sein, das auch zu verteidigen", betonte Rose.

Zwischen Leipzig und Frankfurt liegt in der Tabelle Borussia Dortmund auf Rang fünf. Der BVB ist mit 15 Punkten Rückstand auf Leverkusen und sechs Zählern auf einen Champions-League-Platz ins neue Jahr gegangen. Die Borussia greift nun mit zwei von englischen Topclubs ausgeliehenen Profis an. Der Club von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer holte den englischen Mittelfeldspieler Jadon Sancho von Manchester United zurück, von Chelsea wurde der niederländische Linksverteidiger Ian Maatsen verpflichtet. Die Aufholjagd soll am Samstag mit einem Sieg bei Schlusslicht Darmstadt 98 starten.