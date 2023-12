West Ham kämpft gegen Brighton um Anschluss an Top 5

Der 20. Spieltag der Premier League endet mit einem Duell der Verfolger.

Am Dienstag (ab 20.30 Uhr im Sport24-Liveticker) gastiert der der FC Brighton bei West Ham. Für beide Teams könnte das Resultat schon richtungsweisend für das Jahr 2024 sein. Die "Hammers liegen derzeit sechs Punkte hinter Tottenham und somit auch hinter einem internationalen Startplatz. Brighton lauert nocheinmal drei Punkte weiter hinten.

Die Londoner gewannen gleich vier ihrer letzten fünf Spiele. Die Südengländer von Brighton verloren zwar auch nur eine Partie in dem Zeitraum, verließen aber zwei Mal den Platz mit einem Remis.

Ausgeglichene Bilanz

Es ist mittlerweile das 34. Aufeinandertreffen der beiden Teams. In den bisherigen 33 Matches gab es elf Remis, elf Siege für West Ham und elf Mal jubelte Brighton als der Schiedsrichter die Partie abpfiff.

Das erste Saisonduell entschieden die Londoner am dritten Spieltag klar mit 3:1 für sich. Allerdings endete damals eine lange Durststrecke. Denn der letzte Sieg davor datierte auf den 14. April 2012. Damals allerdings noch in der zweiten Liga Englands. An den vorletzten Triumph West Hams in der Premier League können sich mittlerweile nur noch die Wenigsten erinnern: Am 5. März 1983 gewann man im legendären Upton Park 2:1.