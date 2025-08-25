Auto-Hammer: Mercedes will mit BMW-Motoren fahren

Die unglaubliche Krise, in der die Welt der Autohersteller gerade steckt, könnte eine lange Zeit undenkbare Fusion mit sich bringen.

Nicht erst durch die Strafzölle der USA ist die Branche der Autohersteller am kriseln, das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump hat diese allerdings noch verschärft. Das könnte zwei der größten deutschen Firmen in dem Bereich zu einem für Insider stets undenkbaren Zusammenschluss zwischen BMW und Mercedes führen.

Die beiden Auto-Riesen aus dem Süden Deutschlands könnten laut dem gut informierten "Manager Magazin" schon bald gemeinsame Sache machen. So sollen bereits ab 2027 BMW-Motoren in den Karosserien von Mercedes stecken. Konkret geht es dabei um die BMW-Vierzylinder mit und ohne Plug-in-Hybrid-Modul.

© Getty

Jahrelang galten die beiden deutschen Hersteller als Rivalen, Mercedes allerdings baut bereits in kompakteren Modellen Renault-Motoren ein, Experten sind sich einig, dass das zumindest ein riesiges Upgrade im Vergleich wäre. Dem Bericht zufolge soll Mercedes-CEO Ola Källenius offen für die Zusammenarbeit sein.

Kampf gegen Audi

Damit könnte man nicht nur den sinkenden Gewinnen und Margen entgegenwirken, man will zugleich auch wieder Konkurrent Audi den Kampf ansagen. BMW hingegen ist mit dem Verkauf seiner Motoren bereits vertraut. Morgan, Ineos, Land Rover, Range Rover und Toyota beziehen Komponenten für ihre Autos aus Bayern, der Mercedes-Deal wäre aber die absolute Krönung.

Hinter den Kulissen wird gerade heftig verhandelt, in den nächsten Wochen sollen weitere Details ans Licht kommen und auch bekannt werden, welche Motoren tatsächlich zum Einsatz kommen werden und wann die Ausstattung beginnen soll.