Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.900 aktien down -0.24% Andritz AG 62.70 aktien up +0.32% BAWAG Group AG 110.90 aktien down -0.36% CA Immobilien Anlagen AG 23.900 aktien down -0.42% CPI Europe AG 18.550 aktien down -0.16% DO & CO Aktiengesellschaft 198.80 aktien down -1.34% EVN AG 23.700 aktien down -0.84% Erste Group Bank AG 85.35 aktien down -0.58% Lenzing AG 28.050 aktien down -0.88% Mayr-Melnhof Karton AG 76.30 aktien down -0.52% OMV AG 46.160 aktien up +0.57% Oesterreichische Post AG 29.250 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.000 aktien equal +0% SBO AG 29.450 aktien up +0.51% Telekom Austria AG 9.330 aktien up +1.08% UNIQA Insurance Group AG 12.700 aktien down -0.16% VERBUND AG Kat. A 64.35 aktien down -0.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.800 aktien down -0.64% Wienerberger AG 32.360 aktien down -1.16% voestalpine AG 26.440 aktien down -1.42%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
Mercedes-Chef klagt an: "Markt kollabiert wegen Verbrennerverbot"
© Gettyimages

Autokrise

Mercedes-Chef klagt an: "Markt kollabiert wegen Verbrennerverbot"

11.08.25, 11:06
Teilen

Der Automarkt in Europa werde zusammenbrechen, warnt Källenius. Er erwartet auch hohe Verbrennernachfrage kurz vor dem Verbot.

Der Chef des deutschen Autobauers Mercedes-Benz und amtierende Präsident des europäischen Automobilverbandes ACEA hat sich gegen das Verbrennerverbot in der Europäischen Union (EU) ab 2035 ausgesprochen. Sollten dann keine Neuwagen mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden dürfen, drohe der europäische Automarkt zu kollabieren, sagte Ola Källenius in einem am Montag veröffentlichten Interview mit dem "Handelsblatt".

"Das nützt dem Klima gar nichts"

Mercedes-Chef klagt an:
© Daimler AG

Zugleich erwartet er eine hohe Nachfrage nach Verbrennern kurz vor dem Verbot. "Das nützt dem Klima gar nichts", so Källenius. Er sei dafür, kein konkretes Ausstiegsdatum zu setzen, sondern die Voraussetzungen für die Elektromobilität zu verbessern.

Im zweiten Halbjahr sollen die EU-Klimaschutzvorschriften für die Autoindustrie überprüft werden. Die Branche drängt auf weitere Lockerungen, nachdem die Frist zum Erfüllen schärferer CO2-Emissionsgrenzen bereits verlängert wurde. Die EU-Kommission will vom Verbrennerverbot nicht abrücken. "Wir müssen einen Realitätscheck machen. Sonst fahren wir mit Vollgas gegen die Wand", warnte Källenius.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden