VKI deckt schockierende Wahrheit über Eiskaffee auf: NUR ein Produkt „sehr gut"

Der Verein für Konsumenteninformation testet 30 gekühlte Kaffeeprodukte und enthüllt erschreckende Ergebnisse: Fast zwei Drittel schneiden nur „durchschnittlich" ab. Das sind die Gründe.

Die Zahlen sprechen für sich: Von 30 getesteten Eiskaffee-Produkten erreicht nur ein einziges die Bestnote „sehr gut". Acht Milchmischgetränke und drei vegane Varianten schaffen immerhin ein „gut". Der Rest enttäuscht auf ganzer Linie und erhält bestenfalls mittelmäßige Bewertungen.

Schuld am schlechten Abschneiden

Zu viel Zucker,

Fett und

eine Flut an Zusatzstoffen.

„Mehr als die Hälfte der Produkte erreichte im Nutri-Score nur ein C, D oder E", warnt der VKI. Besonders bedenklich: 29 von 30 Getränken sind hochverarbeitet und enthalten Süßungsmittel, Stabilisatoren und künstliche Aromen.

Das Produkt

Unter „Eiskaffee“ versteht man gekühlten Filterkaffee oder Espresso mit Vanilleeis und Schlagobers. Produkte aus dem Handel werden strenggenommen als Milchmischgetränke bezeichnet, auch vegane Varianten sind erhältlich.

Häufig enthalten die Getränke aus dem Kühlregal wenig Kaffee, dafür aber viel Milch und zugesetzten Zucker, sowie Zusatzstoffe wie Süßungsmittel, Stabilisatoren, Emulgatoren oder Aromen für den gewünschten Geschmack und die Konsistenz.