Kann Mercedes Verstappen noch stoppen?

In Mexiko spricht alles für einen Red-Bull-Triumph. Mercedes hält dagegen.

Die Luft wird dünner. In der Höhe von Mexiko-Stadt finden Max Verstappen und Lewis Hamilton keine Zeit für eine Atempause im Formel-1-Titelkampf. Auf mehr als 2.250 Metern über dem Meeresspiegel will Mercedes-Pilot Hamilton als Verfolger zurückschlagen. Besser stehen allerdings die Vorzeichen für eine Verstappen-Fiesta in der Metropole. Der Grand Prix gilt wegen seiner atmosphärischen Ausnahmebedingungen als Wohlfühlstrecke von Red Bull Racing.

Verstappen im Training voran - Horner warnt vor Mercedes-Potenzial

Im ersten freien Training war Mercedes vorne, ehe Verstappen und Red Bull im zweiten Training am Freitagabend zurückschlug. "Es war ein ziemlich guter Tag", urteilt der WM-Leader und erklärt: "Das Auto funktioniert ziemlich gut." Es sei ein "positiver Start ins Wochenende" gewesen. Ähnlich sieht es auch Teamkollege Perez, der bei seinem Crash in FT1 "nicht so viel verloren" habe.

Teamchef Christian Horner war durchaus positiv gestimmt: "Beide Fahrer haben ein Set-up gefunden, das ihnen gefällt", zeigt er sich zufrieden. Gleichzeitig warnt er aber auch, dass man das "volle Potenzial" von Mercedes noch nicht gesehen habe. Der Vorsprung könnte im Qualifying (ab 21 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) also womöglich nicht so groß wie im Training ausfallen.

Dünne Luft ist ein großer Vorteil für Red Bull

Verstappen konnte zwei der jüngsten drei Rennen auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez für sich entscheiden. Fakt ist: In dünner Luft dreht der Honda-Motor auf. Er besitzt einen etwas größeren Turbolader als die Konkurrenz, dadurch kann Leistung besser freigesetzt werden. Zudem wirkt sich die Höhenluft auch auf die Aerodynamik aus. Teams können mit maximalem Abtrieb fahren, weil der Luftwiderstand deutlich geringer ist, was den Bullen in der Vergangenheit ebenfalls zugutekam.

Vor allem Mexiko und auch das folgende Rennen in Brasilien könnten die WM vorentscheiden. Der Trumpf liegt vorerst bei Red Bull. "Auf solche Leistungsvorhersagen kann man nichts geben", meinte Teamchef Christian Horner. "Zwischen beiden Teams geht es sehr eng zu. Ich hoffe, dass Mexiko wieder eine gute Strecke für uns sein wird."

Hamilton: »Ganz starke Kurse für Red Bull«

Sie war es aber auch schon für Mercedes. Hamilton feierte in Mexiko jeweils vorzeitig 2017 seinen vierten und 2018 seinen fünften WM-Titel. Der siebenfache Weltmeister stapelte im Vorfeld wieder tief: "Die nächsten Strecken sind sehr starke Kurse für Red Bull. Das wird hart. Ganz sicher." Auf Mexiko-Stadt und São Paulo folgt Katar als Abschluss des letzten Tripleheaders (drei Rennen an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen) in dieser Saison.

Wolff will WM-Thriller bis zum »letzten Rennen«

In der Fahrerwertung liegt Hamilton zwölf Punkte hinter Verstappen. An Gesetzmäßigkeiten glaubt der Brite aufgrund der jüngeren Erfahrungen nicht. Mercedes-Teamchef Toto Wolff erst recht nicht, nachdem Verstappen vor zwei Wochen in den USA gewinnen konnte. Austin galt vorher als Silberpfeil-Territorium.

Mercedes will eine WM-Entscheidung bis zum Ende offen halten. "Ziel muss sein, dass wir zum letzten Rennen kommen und absolut eine Chance haben zu gewinnen", sagte Wolff im Interview bei RTL und ntv. Die Chancen auf Hamiltons historischen achten WM- Titel seien "absolut intakt".