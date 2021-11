Mathias Lauda tippt auf "Fiesta Maxicana"

Vor dem Formel-1-Hit in Mexiko spricht alles für Verstappen. Mathias Lauda erklärt, wieso.

Beim Primetime-GP (Sonntag ab 20 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) fährt ServusTV das volle Programm. Neben den Experten Nico Hülkenberg, Christian Klien und Philipp Eng plaudert Mathias Lauda (40) aus dem Nähkästchen. Das Autódromo Hermanos Rodríguez lässt den Sohn von Legende Niki Lauda (70) ins Schwärmen geraten: "Eine tolle Strecke, ich bin dort selbst schon zwei Rennen gefahren: viele enge Kurven, eine lange Start-Ziel-Gerade, wobei die Stimmung im umgebauten Baseballstadion ein Wahnsinn ist."

Vorteil Verstappen: Unterstützung durch Pérez

Eine Stimmung, die WM-Leader Max Verstappen (Red Bull) im Duell mit Titelverteidiger Lewis Hamilton (Mercedes) zusätzlich Flügel verleihen sollte. 2017 und 2018 wurde der Mexiko-GP zur "Fiesta Maxicana". Und 2021? Lauda: "Mit Sergio Pérez hat Max heuer einen Local Hero als Wingman, das macht die Sache für Lewis noch schwieriger." Ein Red-Bull-Doppelsieg wäre das Horrorszenario für Hamilton, dessen 12-Punkte-Rückstand zusätzlich wachsen würde.

Vorteil Verstappen: Turbo-Power für Höhenlage

Der Rekord-Weltmeister muss sich etwas einfallen lassen: Auf 2.250 Meter Höhe tut sich sein Mercedes-Motor traditionell schwer. "Da sollte Verstappen mit dem starken Red-Bull-Turbo im Vorteil sein", glaubt Lauda.



Dazu kommt, dass Mercedes nach sieben überlegenen Jahren mit der Zuverlässigkeit kämpft, in den letzten fünf Saisonrennen schwebt das Damoklesschwert eines Motorwechsels über Hamilton und den Silberpfeilen. Wobei ihnen Lauda Hoffnung macht: "Alle reden vom Motor, aber es kommt auch aufs Set-up an. Und das hat Mercedes immer wieder hinbekommen." Das wird für das Wolff-Team auch beim folgenden Höhen-GP in São Paulo (14. November) zur Challenge.

Vorteil Verstappen: Hitze bei den Wüstenrennen

Jedenfalls dürfen sich Hamilton und Mercedes, so Lauda, "keinen Fehler mehr leisten, sonst ist es vorbei".



Dabei könnten die vergangenen beiden Rennen bereits die Vorentscheidung gebracht haben: In Istanbul pokerte Hamilton im Regen zu hoch (nur Platz 5), in Austin siegte Verstappen dank Top-Bullen-Taktik vor Hamilton. Das war für Lauda symptomatisch: "Verstappen bringt über die gesamte Saison eine Topleistung, er hat heuer einfach das bessere Paket." Denn, so Lauda: "Es wird nicht einfacher für Mercedes. In den letzten drei Saisonrennen in Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi könnte die Hitze zum Problem werden."



Laudas WM-Prognose: "Ich würde mein Geld auf Max setzen." Dennoch dürfe man Hamilton noch nicht abschreiben. Lauda: "Lewis ist abgebrühter, er weiß, wie man Weltmeister wird." Die Frage ist, wie Verstappen mit dem Druck fertigwird. Lauda: "Max will den Titel wie kein anderer. Für Lewis hingegen geht die Welt nicht unter, wenn es sich nicht ausgehen sollte."