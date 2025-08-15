BYD Dolphin Surf: Subkompakt-Elektriker, Stadt- & Land-tauglich

Der kleine Strom-Chinese erregt in grünlichem Gelb großes Aufsehen.

Test. Auto-Design war einmal etwas, an dem man Marken und Typen festmachen konnte. Nicht erst mit der Elektrifizierung der Antriebe hat sich die optische Gestaltung von Fahrzeugen zu einer allgemeinen Uniformität gewandelt. In allen Segmenten. Die Stil-Mittel von heute, um aus der Masse herauszuragen, sind Licht- und Farbspiele.

LxBxH: 3.990 x 1.720 x 1.590 mm, 2.500 mm Radstand. © Hersteller

Technische Daten

Motor: 1 E-Agg.

Leistung: 156 PS/220 Nm

Akku-Kapazität: 43,2 kWh

Reichweite: bis zu 310 km

Preis: ab 22.390 €, Testwagen: 27.890 €

City-Praktiker: 308 bis 1.037 l Kofferraumvolumen. © Hersteller

Ersteres macht die LED- und Digital-Technik möglich, Zweiteres findet nicht in allen Fahrzeug-Kategorien statt. Starke Couleurs sind am ehesten in der Supersport-, Hypercar- und Edel-Klasse sowie im Kleinst- & Kleinwagen-Segment vertreten. Auf nicht alltägliches Gelb mit starkem Grünstich (einen recht ähnlichen Farbton kennt man von diversen deutschen Hochleistungs-Modellen) setzt BYD beim Dolphin Surf.

Griffige Kombination aus Digi.Displays und Reglern. © Hersteller

Der ist ein versierter, vollelektrischer City-Surfer, der auch Autobahn-Etappen derpackt, immerhin darf er bis zu 150 km/h flott sein. Der recht kleine Akku verschafft dem Chinesen einen Gewichtsvorteil gegenüber etlichen anderen City-Stromern, er wiegt ab 1.390 Kilo.