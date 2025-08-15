Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Auto
oe24VIP Astro Auto Business Buzz24 Chronik Cooking Digital E-Paper FELLNER! LIVE Games Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Nachhaltiges Österreich Madonna News Newsletter Österreich Politik Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Auto
BYD Dolphin Surf: Subkompakt-Elektriker, Stadt- & Land-tauglich
© Hersteller

City-Chinese

BYD Dolphin Surf: Subkompakt-Elektriker, Stadt- & Land-tauglich

15.08.25, 12:00
Teilen

Der kleine Strom-Chinese erregt in grünlichem Gelb großes Aufsehen. 

Test. Auto-Design war einmal etwas, an dem man Marken und Typen festmachen konnte. Nicht erst mit der Elektrifizierung der Antriebe hat sich die optische Gestaltung von Fahrzeugen zu einer allgemeinen Uniformität gewandelt. In allen Segmenten. Die Stil-Mittel von heute, um aus der Masse herauszuragen, sind Licht- und Farbspiele.

LxBxH: 3.990 x 1.720 x 1.590 mm, 2.500 mm Radstand. 

LxBxH: 3.990 x 1.720 x 1.590 mm, 2.500 mm Radstand. 

© Hersteller

Technische Daten

  • Motor: 1 E-Agg.
  • Leistung: 156 PS/220 Nm
  • Akku-Kapazität: 43,2 kWh
  • Reichweite: bis zu 310 km
  • Preis: ab 22.390 €, Testwagen: 27.890 €

City-Praktiker: 308 bis 1.037 l Kofferraumvolumen. 

City-Praktiker: 308 bis 1.037 l Kofferraumvolumen. 

© Hersteller

Ersteres macht die LED- und Digital-Technik möglich, Zweiteres findet nicht in allen Fahrzeug-Kategorien statt. Starke Couleurs sind am ehesten in der Supersport-, Hypercar- und Edel-Klasse sowie im Kleinst- & Kleinwagen-Segment vertreten. Auf nicht alltägliches Gelb mit starkem Grünstich (einen recht ähnlichen Farbton kennt man von diversen deutschen Hochleistungs-Modellen) setzt BYD beim Dolphin Surf.

Griffige Kombination aus Digi.Displays und Reglern. 

Griffige Kombination aus Digi.Displays und Reglern. 

© Hersteller

Der ist ein versierter, vollelektrischer City-Surfer, der auch Autobahn-Etappen derpackt, immerhin darf er bis zu 150 km/h flott sein. Der recht kleine Akku verschafft dem Chinesen einen Gewichtsvorteil gegenüber etlichen anderen City-Stromern, er wiegt ab 1.390 Kilo.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden