Mitsubishi Eclipse Cross: Von jetzt an geht es rein elektrisch weiter
© Hersteller

Franko-Technik

Mitsubishi Eclipse Cross: Von jetzt an geht es rein elektrisch weiter

03.10.25, 12:00
Aus der Allianz zwischen Renault-Nissan & Mitsubishi stammt ein Stromer. 

Vorstellung. Zwischen dem Outlander und dem ASX hatte die Drei-Diamanten-Marke 2018 den Eclipse Cross gesetzt, mit coupéartiger Dachlinie und einem Motorenprogramm, in dem Benziner und Diesel firmierten, Ersterer ein 1,5-Liter-R4-Turbo und ein 2,2-Liter-R4-Turbo, je nachdem front- oder allradgetrieben.

LxBxH: 4.470 x 1.864 x 1.571 Millimeter, 2.785 mm Radstand. 

© Hersteller

Technische Daten

  • Motoren: 1 / 2 E-Aggregate
  • Leistung: 218 PS/300 Nm
  • Akku-Kapazität: 60, 87 kWh
  • Reichweite: mehr als 600 km
  • Preis: steht noch nicht fest

Technischer Zwilling des Renault Scénic E-Tech. 

© Hersteller

Damit war's 2021 zu Ende, stattdessen wurde ein Plug-In-Hybrid unter den Hauben platziert, ein 2,4-Liter-Turbo-Otto in Kooperation mit zwei Elektroaggregaten, somit inklusive Allradantrieb. Auch diese Antriebsvariante ist ausgelaufen. Seine Karriere setzt der japanisch Markierte und französischen Technik-Vorzeichen fort.

2 x 12,3-Zoll-Display: Information und Multimedia. 

© Hersteller

Auf der Basis des Renault Scénic E-Tech ist er jetzt ein Vollelektriker, ein frontgetriebener. Sein Geburtsort ist nun Douai, Frankreich, wo die Produktion auf Elektromobilität umgestellt wurde. Wie der Scénic hat er 218 PS Systemleistung, und mit dem größeren Akku soll er bis zu 600 Kilometer weit kommen können. Marktstart in Österreich ist im kommenden Frühjahr.

