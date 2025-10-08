Alles zu oe24VIP
Nissan Leaf: Kompakter City-Stromer komplett neu aufgelegt
© Hersteller

Die 3. Generation

Nissan Leaf: Kompakter City-Stromer komplett neu aufgelegt

08.10.25, 12:00
Teilen

Reduziert ist gegenüber dem Vorgänger die Länge um vierzehn Zentimeter. 

Vorstellung. Nissan heftet sich auf die Fahnen, der erste Großserien-Hersteller eines Elektroautos zu sein. Der Leaf, ein kompakter, fünfsitziger City-Stromer, startete 2010. Es war zwar der Mitsubishi i-MIEV ein Jahr früher dran, doch mit wenig durchschlagendem Erfolg, wegen eingeschränkter Überland-Praktikabilität.

LxBxH: 4.350 x 1.810 x 1.550 mm, 2.690 mm Radstand. 

LxBxH: 4.350 x 1.810 x 1.550 mm, 2.690 mm Radstand. 

© Hersteller

Technische Daten

  • Motoren: 1 E-Aggregat
  • Leistung: 177, 217 PS
  • Akku-Kapazität: 52, 75 kWh
  • Reichweite: 436, 604
  • Preis: steht noch nicht fest

Gewicht: ab 1.798 beziehungsweise 1.937 Kilogramm. 

Gewicht: ab 1.798 beziehungsweise 1.937 Kilogramm. 

© Hersteller

Die hatte der Leaf vom Start weg zu bieten, mit rund 4,5 Metern Länge stellte er einen konventionell dimensionierten Kompakten mit 109 PS (24-kW-, später 30-kWh-Akku) dar. Damals allerdings noch mit reichlich bescheidener Reichweite, im 200-Kilometer-Bereich. Da legte Nissan mit der zweiten Generation nach. 40 bzw. 61 kWh Batterie-Kapazität gereichten zu 150 bzw. 217 PS und einem elektrischen Atem von 270 bzw. 385 Kilometern.

Großes Cockpit-Kino: zwei 14,3-Zoll-Bildschirme. 

Großes Cockpit-Kino: zwei 14,3-Zoll-Bildschirme. 

© Hersteller

Die dritte Generation stellt, erwartungsgemäß, diese Daten in den Schatten. Auf der Basis von Ariya (und Renault Mégane) macht die Batterie-Kapazität jetzt 52 resp. 75 kWh aus, das ergibt 177 resp. 217 PS, damit sollen 436 bis 604 Kilometer drin sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

