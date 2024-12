× Opel Astra Sports Tourer GSe: Teil-Elektriker, tiefer gelegt & dynamisiert

Opel Astra Sports Tourer PHEV GSe: der Stärkste.

Top-Modell der Kompakt-Baureihe mit aufladbarem Benzin-Hybrid-Antrieb

Test. Das Kürzel GS/E respektive GSE stand einst, in den 1960er- bis 1980er-Jahren, für sportliche Opel-Derivate à la Commodore oder Monza. Jetzt heißt es GSe, und das bezeichnet elektrifizierte Top-Modelle. Wie den Astra, sowohl in der Hatchback- als auch in der Kombi-Version.

Das bedeutet frontgetriebene 225 PS Systemleistung, resultierend aus der Kombination des bekannten 1,6-Liter-Turbobenziners mit vier Zylindern und eines Strom-Aggregats, gekoppelt an eine achtstufige Automatik.

Technische Daten

Motor: PHEV, 1,6-l-Benz., E-Agg.

Leistung: 225 PS/360 Nm

Akku-Kapazität: 12,4/11,3 kWh (bto./nto.)

E-Reichweite: bis zu 63 km

Preis: ab 47.869 Euro (1. 5. 24)

Auf sportlich getrimmt ist das Fahrwerk, ebenso die Lenkung. Das ergibt mehr als munteren Vortrieb und lässt sich noch trefflicher durchs Winkelwerk dirigieren als der Schrägheck-Kandidat, als Kombi wirkt die Kombination aus Kompaktheit und Teil-Elektrifizierung noch ausgewogener und spurstabiler.

Antrieb und Getriebe haben an Homogenität zugelegt. Praktische Seiten hat der französisch technisierte, deutsch interpretierte Lader auch, das Laderaum-Volumen von 516 bis 1.553 Litern ist in dieser Klasse recht passabel.