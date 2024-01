2,9 Billionen Dollar: Microsoft ist das wertvollste Unternehmen der Welt

Das Rennen der Giganten hat eine Wendung genommen: Apple stürzt auf Platz 2.

Es ist unvorstellbar. Gestern Nacht war der Software-Gigant Microsoft 2,900.000.000.000 Dollar Wert – in Worten 2,9 Billionen Dollar (2,64 Billionen Euro). Das sind 2,9 Tausend Milliarden!

Das bedeutet, Microsoft hat Erzrivalen Apple vom Thron gestoßen und ist jetzt das wertvollste Unternehmen der Welt. Was ist geschehen: Das Überholmanöver geschah am Aktienmarkt. Im gestrigen Handel schossen die Microsoft-Werte um 2 % in die Höhe, somit steig der Wert des Unternehmens auf rekord-Niveau.

Microsoft-Gründer Bill Gates freut sich. © Getty ×

Microsoft ist einer der großen Player bei der technologischen Revolution „Künstliche Intelligenz“. Das verhilft dem Konzern zu einem großen Aufschwung – schon seit Monaten.

Apple leidet derzeit

Auf der anderen Seite leidet die Aktie von Apple schon seit Wochen. Analysten bescheinigen dem nächsten iPhone-Modell keine revolutionären Fähigkeiten am Smartphone-Markt.

Dennoch, das Rennen ist noch lange nicht beendet. Heute kann sich die Top-Platzierung wieder ändern. Es hängt vom Aktienhandel ab.