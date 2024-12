30 Jahre Billa Corso - exklusive Delikatessen

Billa Corso feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Die erste Filiale wurde in Wien eröffnet und aus dem Flaggschiff wurde ein Feinschmecker-Konzept, das 10 Märkte hierzulande umfasst.

Seit der Eröffnung des ersten Billa Corso Marktes in Wien hat sich das Konzept nicht nur als beliebte Anlaufstelle für Genuss und Feinkaufen etabliert, sondern wurde auch kontinuierlich weiterentwickelt.

Billa Corso in Wien 19 © Billa AG ×

Heute bieten zehn Billa Corso Märkte exklusive Delikatessen, hochwertige Gerichte, edle Tropfen und vieles mehr an. Zudem kamen im Laufe der Jahre neue illa Corso Standorte hinzu: sechs in Wien und jeweils einer am Flughafen Wien-Schwechat, am Grazer Jakominiplatz und in der Salzburger Griesgasse. Im kommenden Jahr darf sich Linz über den ersten Billa Corso Markt Oberösterreichs freuen. Dieser wird den Linzern ab März auf rund 1.500 m2 ein völlig neues Einkaufserlebnis bieten.

„Seit drei Jahrzehnten verkörpert Billa Corso weit mehr als nur den traditionellen Einkauf – es ist ein Ort, an dem außergewöhnliche Genussmomente, exklusive Spezialitäten und kulinarische Inspiration aufeinandertreffen", betont Marcel Haraszti, Vorstand Rewe International AG .

Vinothek im Billa in Wien Döbling © Billa AG ×

Kulinarischen Top-Anlaufstellen im Herzen Wiens

Vor einem Jahr wurden der Billa Corso ggü. der Wiener Staatsoper und der am Schottentor eröffnet. Der Standort am Opernring, direkt gegenüber der Wiener Staatsoper, bietet auf 720 m² ein exklusives Sortiment an regionalen und internationalen Spezialitäten, eine „Hot Bar“ mit frisch zubereiteten Speisen, eine umfassende Auswahl an Weinen und Spirituosen und eine hauseigene Konditorei. Jetzt in der Vorweihnachtszeit ist der Standort besonders gefragt: Im erweiterten Sortiment finden sich Süßwaren und Weihnachtsleckereien aus aller Welt und edel bestückte Geschenkkörbe. Diese werden von den Mitarbeiter:innen individuell zusammengestellt. Das geschichtsträchtige Ambiente im Heinrichhof macht den Marktbesuch zu einem einzigartigen Erlebnis.

Nach einem Jahr hat sich der Billa Corso im Palais Ephrussi an der Schottengasse als Hotspot für Berufstätige und Studierende etabliert. Auf 265 m² Verkaufsfläche finden Kund:innen eine breite Auswahl an „to go“-Spezialitäten wie Burger, Poke Bowls und Wok-Gerichte – viele davon auf Wunsch der Kund:innen plant-based. Die aufwendig restaurierte Hansen-Stuckdecke macht den Einkauf hier zu einem Ausflug in die Wiener Geschichte.