3SI Immogroup startet Verkauf von „The Anthony“ in Wien 17

Einzigartige Wohnungen und Townhouses vergibt die 3SI Immogroup im Eigentum. Der Neubau wurde mit ÖGNI Gold zertifiziert.

Mit 28 exklusiven Eigentumswohnungen und 4 stilvollen Townhouses setzt „The Anthony“ neue Standards für urbanes Wohnen.

3SI-Geschäftsführer Michael Schmidt, ÖGNI-Geschäftsführer Peter Engerth und

Doris Wirth (Geschäftsführung Bluesave Consulting GmbH) v.l.n.r. © 3SI Immogroup ×

Der 17. Bezirk ist bekannt für seine lebendige Mischung aus urbanem Flair und grünen Oasen. „Das Neubauprojekt der 3SI Immogroup „The Anthony“ profitiert von dieser dynamischen Lage, während es, angrenzend an den ruhigen 18. Bezirk, mit hervorragender Anbindung und Lebensqualität punktet“, erklärt Gerhard Klein, Geschäftsführer von 3SI Makler. Die 28 exklusiven Eigentumswohnungen umfassen kompakte 2-Zimmer-Wohnungen bis hin zu geräumigen 5-Zimmer-Einheiten mit Wohnflächen von 36 bis 156 m² und ermöglichen so vielseitige Optionen für jede Lebenslage.

Top-Ausstattung: Die Wohnküche in Top 32 im Erdgeschoß © 3SI Immogroup ×

Neubau integriert zwischen historischen Altbauten

Ein besonderes Highlight sind die vier Townhouses mit Gartenterrassen, die als grüne Oasen privaten Rückzugsraum schaffen. Hier wurden Vorbereitungen für Whirlpool und Outdoor-Küche getroffen. Zusätzlich beeindruckt die Klinkerfassade, die bewusst gewählt wurde, um das Gebäude harmonisch in das bestehende Stadtbild einzufügen. „The Anthony“ reiht sich so perfekt in die historischen Altbauten der Umgebung ein. „Wir schaffen damit ein Wohnprojekt, das urbane Lebensqualität auf höchstem Niveau bietet. Hier verschmelzen zeitlose Eleganz und moderne Technik zu einem einzigartigen Wohnkonzept mit atemberaubendem Ausblick auf die Stadt“, betont Michael Schmidt, GF der 3SI Immogroup.

„Alle Einheiten verfügen über großzügige Freiflächen wie Terrassen, Loggien, Balkone oder Gärten, die den Blick in die Umgebung noch intensiver erleben lassen.“ fügt Stephan Pasquali, Geschäftsführer Neubau der 3SI Immogroup hinzu. Dank innovativer Technik, wie einer Luftwärmepumpe für Heizen und Kühlen sowie einer hauseigenen Photovoltaikanlage, ist "The Antony" nicht nur nachhaltig, sondern auch zukunftsorientiert ausgestattet. Die temperierten Fußböden sorgen selbst in den Sommermonaten für ein angenehmes Raumklima. Smart-Home-Ready-Technologien garantieren maximalen Wohnkomfort. Die Tiefgaragenstellplätze sind für E-Ladestationen vorbereitet. www.3si.at