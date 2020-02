Neues Eis 'Twinna' feiert starke Frauen & Männer

Rund um Valentinstag (14.2.) und Galentine’s Day (13.2.) startet Eskimo nun eine spezielle Aktion: Mit 'Twinna' sollen ALLE gefeiert werden – nicht nur die „Verliebten“ am Valentinstag oder die „Freundinnen“ am Galentine’s Day.



Ob Menschen, die unseren Alltag besser machen oder uns Nahestehende – ALLE sollen mit einem Kompliment wertgeschätzt und hervorgehoben werden: z.B. die Nachbarin, die immer unsere Pakete annimmt, der Taxifahrer, der uns in letzter Minute am Bahnhof abliefert, die Zahnärztin, die uns heute die Angst genommen hat, der Busfahrer, der uns noch einsteigen ließ oder die Tante, die Mutter, ein Freund, die Partnerin etc., denn alle Menschen freuen sich über Komplimente und sowohl bei den Komplimentemachern als auch bei den Empfängerinnen und Empfängern lösen sie Glücksgefühle aus.







Ein Kompliment ist immer gratis, mit 'Twinna' aber absolut nicht umsonst. Denn mit jedem Kompliment unter dem Posting vom 11.2. auf der Eskimo Facebook-Seite geht 1,- Euro Spende an die Charity-Aktion der Musikerin Virginia Ernst, die am Weltfrauentag in den Wiener Sofiensälen unter dem Motto „#WEARE – Starke Stimmen - Starke Frauen“ ein Charity-Konzert mit vielen Künstlerinnen ausrichtet. (weitere Infos auf www.worldwomensday.com). Zudem kommt mit jedem Kompliment eine Gratis-'Twinna' in die Eskimo-Truhe, die am 5.3. auf der großen 'Twinna'-Party für ALLE verteilt werden. Ort, Zeit und weitere Details dazu folgen zeitnah.

© Getty Images