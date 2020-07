A1 Mesh WLAN 3D Live-Experience

Eine Woche lang lässt A1 alle Interessierten am Wiener Rathausplatz in die atemberaubende A1 Mesh WLAN 3D Experience eintauchen. Denn dass das A1 Mesh WLAN stärkstes A1 WLAN bis in den letzten Winkel der Wohnung bringt, soll die A1 Mesh WLAN 3D Experience auf eindrucksvolle Weise demonstrieren. So entstand auf 120 Quadratmetern eine Wohnung in Form eines 3D-Visuals auf dem Boden, in dem Passanten spielerisch die neue WLAN Mesh Technologie entdecken können. Projektoren simulieren in dieser Wohnung die volle WLAN-Abdeckung in der gesamten Wohnung.

Für alle, die auch perfekten WLAN Empfang in ihren eigenen viel Wänden genießen wollen, sorgen Promotoren vor Ort für Informationen und Antworten dazu. Darüber hinaus besteht die Chance auf ein Gratis-Set mit zwei A1 Mesh WLAN Discs, indem man einfach ein Foto von sich in der A1 Mesh WLAN 3D Experience hochlädt, dem A1 Instagram Channel folgt und diesen auf dem Foto taggt.

„Wir freuen uns sehr, in dieser außergewöhnlichen Lage eine ebenso außergewöhnliche Experience zu schaffen, denn wir möchten unsere Kunden nicht nur mit unseren Produkten und Leistungen begeistern, sondern immer wenn sie mit unserer Marke in Berührung echtes Entertainment liefern“, so Marco Harfmann, Director Transformation & Marketing Communications.