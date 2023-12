007-Stuhl, Uhren, Hantelständer: Jetzt geht's Benkos Luxus-Büro an den Kragen

Die Signa Holding ist insolvent. Dementsprechend werden die Büros in Innsbruck und Wien geräumt. Die Möbelstücke und Bürogegenstände werden wohl versteigert.

Das Benko-Beben beschäftigt die österreichische Wirtschaft bereits seit Monaten. Immer mehr Tochterfirmen des unübersichtlichen Signa-Geflechts reichen einen Insolvenzantrag ein. So auch die Signa Holding, die bereits Ende November Insolvenz beim Handelsgericht in Wien anmeldete.

Im Zuge des Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung wurden auch Schätzgutachten erstellt, die den Verkehrswert des Inventars der Signa Holding, also Büro-Möbel, Leuchten, Dekorationsartikel oder ähnliches, ermitteln sollen. Es wurde sowohl die Einrichtung in Innsbruck als auch die in Wien geschätzt. Am interessantesten sind dabei wohl die zu veräußernden Gegenstände aus René Benkos Büros.

Teure Luxus-Möbel in Wiener Benko-Büro

In seinem Büro in Wien im Palais Harrach wurde bei der Innenausstattung des Büros von René Benko nicht gespart. Vor allem die Design-Sessel des italienischer Luxus-Möbelherstellers Poltrona Frau stechen dabei ins Auge. Der Stückpreis der Luxus-Stühle beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der Name der Sesseln ist auch passend: "CHANCELLOR PRESIDENT", "CHANCELLOR VISITOR" (zu Deutsch: Kanzler Präsident, Kanzler Besucher).

Teils hochpreisige Büroausstattung bei der Signa Holding. © privat ×

Auf der hochwertigen Schreibtischkombination aus Massivholz mit Steinsockel dürfte ein 27" Apple iMac stehen, wie aus dem Schätzgutachten hervorgeht. Allerdings befindet sich letzterer, sowie generell die gesamte EDV/Hardware, im Fremdeigentum der SIGNA Informationstechnologie GmbH. Diese ist jedoch ebenso insolvent.

Insgesamt wird der Verkehrswert der Gegenstände in dem Wiener Büro auf rund 2,1 Mio. Euro geschätzt. Anzumerken sei jedoch, dass der Verkehrswert nicht dem Liquidationswert entspricht. Letzterer ist jener Wert, der bei der Zerschlagung eines Unternehmens erzielt werden kann. Denn: Die Gegenstände werden unter Druck verkauft, wodurch der Verkehrswert deutlich unterschritten werden kann.

Luxus-Uhren von OMEGA

In einem weiteren Schätzgutachten wurden drei hochwertige OMEGA-Uhren befundet. Diese wurden pro Stück, sofern neu und ungetragen, mit rund 5.830 Euro geschätzt. Ergibt insgesamt für alle drei 17.490 Euro.

James Bond Chef-Sessel und Hantelständer in Innsbruck

Auch in Innsbruck wurden die Bürogegenstände der Signa Holding genau beäugt. Auch hier wurde im Büro von René Benko nicht gespart. Besonders der "James Bond 007 Schreibtischstuhl" sticht hierbei heraus. Der Name dieser von Interstuhl produzierten Stühle rührt dabei nicht von irgendwo her - sie waren tatsächlich auch schon in "James Bond"-Filmen zu sehen.

© privat ×

Auf dem 3D-Designerschreibtisch mit Chromgestell dürfte sich auch hier ein 27" iMac befinden - jedoch wie in Wien in Fremdeigentum. Das Armtraining dürfte im Büro Benko ebenso nicht zu kurz gekommen sein. Auf der Liste der geschätzten Gegenstände findet sich auch ein Hantelständer für ein bis zehn Kilo Hanteln.