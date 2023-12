500 Millionen: Signa-Investor aus Abu Dhabi geoutet

Laut ZiB2 und News gibt es einen Investor aus Abu Dhabi, der Geld in die Signa von Rene Benko gesteckt hat.

Der Nikolo-Tag war kein guter Tag für Rene Benko und seinen Signa Konzern: So haben drei weitere deutsche Tochterfirmen Insolvenz beantragt. Die Signa Financial Services GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main, die Signa REM Germany Rent GmbH sowie die SCAx GmbH (beide München) reichten heute beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg entsprechende Anträge ein, geht aus Bekanntmachungen des Gerichts hervor. Während sich Milliardenschulden türmen, gehen die Immo-Bewertungen in den Keller.

Investor aus Arabien: Es ist Mubadala

Zudem berichtete die ZiB2 unter Berufung auf das Magazin News, dass Rene Benko bereits vor vier Jahren einen Investor von der arabischen Halbinsel, nämlich den Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi ans Land gezogen haben soll. Der Fonds habe demnach 500 Millionen Euro investiert - er habe sich das Investment aber durch hohe Zinsen teuer bezahlen lassen, so die ZiB. Pikant: 2019 war der seinerzeitige Kanzler Sebastian Kurz an den Golf gereist: Mit dabei: Rene Benko.