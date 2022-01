Energiekosten explodieren: plus 24 %

Aktuelle Auswertung zeigt, wie teuer etwa das Heizen und das Autofahren wurden.

Wien. Genau zwei Stunden vor Verkündung der Hilfen (siehe oben) veröffentlichte die Statistik Austria die neuesten Zahlen. Der Energiepreisindex belegt: In den vergangenen zwölf Monaten explodierten die Preise (Vergleich Dezember 2020 mit Dezember 2021) – wir alle spüren es. Insgesamt bezahlen wir jetzt im Schnitt um 24,1 % mehr, als noch vor einem Jahr.

Erhöhungen gehen weiter. Negativrekord: Heizöl kostet um 44,3 % mehr als im Dezember 2020. Alle Heizmöglichkeiten zogen empfindlich an: Erdgas plus 27,7 %, Holzpellets 10,6 % Brennholz 9,7 %. Schock auch beim Autofahren: Diesel stieg um 33,9 %, Super um 31,3 %. Strom ist um 12,4 % teurer geworden. Viele Versorger kündigen weitere Erhöhungen an.

Zum Vergleich: Die allgemeinen Verbraucherpreise stiegen innerhalb eines Jahres um 4,3 %.