Geleakte Fotos: iPhone 15 bekommt USB-C-Anschluss

Geleakte Render-Fotos des neuen iPhone 15 Pro zeig: Der altbekannte Lightning-Anschluss wird durch einen USB-C-Anschluss ersetzt.

Ab Ende diesen Jahres müssen neu in der EU auf den Markt kommende Smartphones einen USB-C-Anschluss für verkabelte Aufladung verwenden. Für die meisten Hersteller bedeutete dies ohnehin keine Änderung – nur Apple legte sich bislang quer.

Neue geleakte Fotos zeigen: Auch das neue iPhone 15 wird nun einen USB-C-Anschluss haben – obwohl das Modell noch vor der Frist herauskommen soll. Veröffentlicht wurde das Foto vom Twitter-Leaker Unknownz21, welcher das Bild zuvor an MacRumors geschickt hatte. Zu sehen ist hier angeblich die Unterseite des iPhone 15 Pro mit dem USB-C-Anschluss. Deutlich erkennbar ist der kleine Steg im Inneren, der den Unterschied zum Lightning-Port klarmacht.

That's cute.



Anyway, here's an actual close up of the USB-C port on the iPhone 15 Pro.

Auch neu: Die Fotos zeigen, dass die Kanten wieder etwas runder werden, als bei den Vorgängermodellen. Die rundere Form könnte dafür sorgen, dass das Smartphone geschmeidiger in der Hand liegt. Selbst das Glas ist laut 9to5Mac etwas abgerundet. Zudem stehen die Kameralinsen etwas weiter raus.

I worked with @9to5mac to give you the first look at iPhone 15 Pro! Thinner bezels, USB-C, new cameras, rounder edges, and more…

An der Front zeigt sich außerdem ein Display mit geschrumpften Rändern. Laut 9to5Mac bleibt die Bildschirmdiagonale beim Alten, was bedeutet, dass das eigentliche Gehäuse etwas kleiner wird. Weitere Änderungen zeigen sich bei der Seitentaste sowie der Lautstärketasten. Diese deuten darauf hin, dass Apple sich in der Tat von regulären Tasten verabschieden könnte.