Stefan Petzner wendet Insolvenz ab

Wien. Nach der Insolvenz des früheren FPÖ/BZÖ-Politikers und nunmehrigen PR-Beraters Stefan Petzner als Inhaber des Einzelunternehmens petzner communications e.U. wurde am Dienstag ein Sanierungsplan angenommen, berichteten Creditreform und Alpenländischer Creditorenverband

good news: heute. handelsgericht wien. gläubigerversammlung. abstimmung. insolvenz abgewendet. sanierungsplan angenommen. KEINE PLEITE. betrieb wird fortgeführt. why? auftragslage gut. einnahmen sehr gut. bedienung der gläubiger gesichert. quote wie meistens in der kategorie 25%.