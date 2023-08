Gösser-Radler in Berlin günstiger als in Österreich

Die Preise steigen weiterhin deutlich spürbar an, so auch beim Bier. Nico Kern, Sohn von Christian Kern, beschwert sich auf Twitter nun über den hohen Radler Preis bei Gösser.

Aufgregung um das Gösser-Radler. Das Getränk soll in Berlin um einiges günstiger sein als in Supermärkten in Österreich, die sich direkt in Brauerei-Nähe befinden.

Preis in Österreich um 50 Prozent höher als in Berlin

Niko Kern, Sohn von SPÖ-Ex-Kanzler, Christian Kern, nimmt sich auf Twitter kein Blatt vor den Mund und reagiert empört. "So viel zum Thema die Supermärkte kalkulieren knallhart und ihnen bleibt kaum etwas über." Der Preisvergleich spricht Bände: In einem Billa-Supermarkt in Leoben klingelt die Kasse mit 1,49 Euro für das "Natur Radler" in der Dose. Doch in einem REWE-Supermarkt in der Ferne Berlins ist das erfrischende Biermischgetränk schon für 99 Cent zu haben.

So viel zum Thema die Supermärkte kalkulieren knallhart und ihnen bleibt kaum etwas über. ????



Wir werden dermaßen über den Tisch gezogen und die Regierung empfiehlt Alkohol oder Psychopharmaka... pic.twitter.com/GmZhIFJDwe — Nikolaus Kern (@KernNiko) August 19, 2023

Warum das Bier hier teurer als in Deutschland sei, kann Kern nicht nachvollziehen, muss es doch einen Weg von fast 1000 Kilometer zurücklegen. Während die Supermarkt-Bosse beteuern, nicht die Profiteure der Teuerung zu sein, zweifelt Nikolaus Kern an solchen Aussagen. Seiner Meinung nach werden die heimischen Konsumenten regelrecht über den Tisch gezogen.

© Brau Union Österreich ×

Im übrigen: die hohen Preise in den Supermärkten in Österreich liegen auch daran, dass es bei uns so viele Supermärkte wie nirgendwo gibt. Zügelloses Bodenversiegeln galore! All diese Märkte kosten und zahlen müssen es die Konsumenten. https://t.co/HPjhLUvlrl — Beate Meinl-Reisinger (@BMeinl) August 21, 2023

Einige User weisen Kern aber darauf hin, dass die Biersteuer in Österreich das 2,5-Fache der deutschen Biersteuer ausmacht. Auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger meldet sich im Biertstreit zu Wort. "Im Übrigen: die hohen Preise in den Supermärkten in Österreich liegen auch daran, dass es bei uns so viele Supermärkte wie nirgendwo gibt. Zügelloses Bodenversiegeln galore! All diese Märkte kosten und zahlen müssen es die Konsumenten", so Meinl auf Twitter.