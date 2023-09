Jetzt droht neuer Spritpreis-Schock

Die Ölpreise gehen seit Tagen nach oben, sind auf 10-Monats-Hoch. Benzin und Diesel dürften jetzt noch teurer werden.

Seit einigen Tagen markieren die immer neue Höchststände seit vergangenem November. Am MIttwochvormittag kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent 92,59 Dollar - 0,75 % mehr als am Vortag. So teuer war Öl seit zehn Monaten nicht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich mit plus 0,67 % auf 88,85 Dollar das Fass.

Öl-Förderländer drosseln

Hintergrund ist das knappe Angebot großer Förderländer. Saudi-Arabien und Russland halten seit längerem ihre Lieferungen knapp. Außerdem erwartet die Organisation erdölexportierender Länder (Opec), dass die weltweite Ölnachfrage im kommenden Jahr ansteigen wird - was die Preise weiter pusht.

Spritpreise auf Höhenflug

Die steigenden Ölpreise dürften nun auch den Sprit weiter verteuern. Tanken wurde in Österreich zuletzt wieder empfindlich teurer. Von Anfang Juli bis Ende August stiegen die Preise für Diesel laut ÖAMTC um 20 %, jene für Super um 14 %. Die Rechnung für eine 50-Liter-Tankfüllung Diesel stieg von 78 Euro im Juli auf 84 Euro im August.

Lesen Sie auch So stark steigen die Spritpreise jetzt Tanken kostet derzeit so viel wie lange nicht mehr. Und Diesel ist wieder teurer als Super.

Seit Anfang August ist Diesel bei uns auch wieder teurer als Diesel.

Die ÖAMTC-Experten schlagen Alarm: In Österreich steigen die Spritpreise nämlich deutlich mehr als im EU-Durchschnitt. Wir sind wieder mal Teuerungs-Europameister...