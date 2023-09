So stark steigen die Spritpreise jetzt

Tanken kostet derzeit so viel wie lange nicht mehr. Und Diesel ist wieder teurer als Super.

An den heimischen Zapfsäulen schießen die Preise wieder in die Höhe. Musste man für eine 50-Liter-Tankfüllung Super im Juli noch durchschnittlich 79 Euro bezahlen, waren es im August bereits 83 Euro.

Sechs Euro mehr pro Tank

Bei Diesel fiel der Sprung sogar noch höher aus, wie die aktuelle Spritpreis-Analyse des ÖAMTC zeigt: von 78 Euro pro Tank im Juli auf 84 Euro im August – ein Plus von sechs Euro!

Seit Anfang August ist Diesel wieder teurer als Super - das war lange Zeit anders.

20 Prozent teurer seit Juli

Auch in anderen EU-Ländern gehen die Spritpreise rauf, allerdings sind die Preisanstiege in Österreich deutlich höher als anderswo in der EU. Die schockierende Wahrheit: Laut offiziellen Zahlen der Europäischen Kommission sind die Netto-Preise (also exkl. CO2-Bepreisung, Steuern und Abgaben) in Österreich für Diesel seit Anfang Juli 2023 um 20 Prozent, jene für Super um 14 Prozent gestiegen – und damit um vier bzw. fünf Prozentpunkte mehr als im EU-Durchschnitt.

Die Spritpreise in Österreich steigen auch stärker als der Ölpreis.

Der ÖAMTC fordert von der Mineralölindustrie eine Erklärung: Warum der Preisanstieg bei Treibstoffen über jenem des Ölpreises liegt - und warum die Verteuerung beim Tanken bis Ende August in Österreich deutlich über den EU-Schnitt lag.