Neuer Award: Bundespreis Österreichs Händler:in

Neuer Award zeichnet stationäre Händler und Händlerinnen aller Größenordnung aus.

Erstmals wird heuer der Bundespreis Österreichs Händler:in vom Handelsverband ausgeschrieben. Der Award zeichnet jene Handelsunternehmen aus, die beim Online-Voting die meisten Publikumsstimmen auf sich vereinen können, und wird im Zuge der Veranstaltung Handelskolloquium am 20. April 2021 in Wien verliehen.

Alle großen und kleinen Händler sind eigeladen zu zeigen, warum gerade sie den Preis verdient haben: das schönste Schaufenster, das einladendste Ambiente, die kompetenteste Beratung, das kreativste Sortiment, die motiviertesten MitarbeiterInnen oder der coolste Social Media Auftritt.

„Auch den kleinsten HändlerInnen wollen wir eine Bühne geben, denn alle gemeinsam prägen unseren Lifestyle, unsere Lebensqualität und das Gesicht unserer Städte und Gemeinden. Der Bundespreis soll den österreichischen Handel in seiner gesamten Vielfalt widerspiegeln“, so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes und Initiator des Bundespreises Österreichs Händler:in. „Außerdem ist die Teilnahme am Award eine großartige Gelegenheit für den corona-gebeutelten stationären Einzelhandel, sich ins Gespräch zu bringen, die Botschaft über die eigenen Kanäle zu streuen, die eigene Stammkundschaft aktiv anzusprechen und sich einem breiteren Publikum zu zeigen.“

Es werden Sieger in den folgenden vier Kategorien ausgezeichnet:

Beliebtester Kleinsthändler: Händler mit 1 bis 9 Beschäftigten

Händler mit Beliebtester kleiner Händler: Händler mit 10 bis 49 Beschäftigten

Händler mit Beliebtester mittelständischer Händler: Händler mit 50-249 Beschäftigten

Händler mit Beliebtester großer Händler: Händler mit mehr als 250 Beschäftigten

Ganz Österreich wählt

Zur Abstimmung ist ganz Österreich eingeladen, denn die Sieger werden durch ein offenes Online-Publikums-Voting ermittelt. Die HändlerInnen sind also eingeladen, ihre KundInnen zur Abstimmung zu animieren: in den sozialen Medien, in Mailings, auf allen Kanälen. So qualifizieren diese sich nicht nur für die Auszeichnung, sondern haben die Gelegenheit, mit ihren KundInnen zu interagieren, sie zu mobilisieren und sich im Zuge der Awards einem noch breiteren Publikum zu präsentieren.

Satte Gewinne: Reichweite und Weiterbildung

Zu gewinnen gibt es für die jeweils Erstplatzierten der vier Kategorien – neben der Trophäe selbst, dem Recht das Logo „Beliebteste:r Händler:in 2021“ tragen zu dürfen, Bühnenpräsenz auf dem renommierten Kongress Handelskolloquium am 20. April 2021 sowie einem Jahresticket für alle 4 Handelskongresse des Verbandes im Wert von 1.880 Euro – einen 30-sekündigen Werbespot im Wert von 10.000 Euro, ausgestrahlt an 2,96 Millionen Haushalte österreichweit. Dies wird ermöglicht durch eine Kooperation mit R9 Regionales Fernsehen.

„Wir freuen uns als Partner beim ersten Bundespreis des Handelsverbands dabei zu sein. Als österreichweiter Fernseh- und Contentvermarkter ist Regionalität unser Kerngeschäft. Da das Voting breit aufgestellt ist, können wir auch kleineren HändlerInnen Reichweite bieten und auf das regionale Angebot in unserem Land aufmerksam machen. Wir wollen das kreative Angebot unterstützen und sichtbar machen,“ sagt Marcin Kotlowski, Geschäftsführer R9 Regional TV Austria GmbH.

Und darum geht es in der Tat: Auch wenn selbstverständlich österreichischer Händler aller Größenordnungen eingeladen sind, beim Bundespreis mitzumachen, geht es bei dieser Auszeichnung auch darum, den vielen umtriebigen, kreativen und engagierten kleinen und mittelständischen Händlern eine Bühne zu geben.

Berechtigt zur Teilnahme sind in Österreich tätige Handelsunternehmen, die das Siegel „Österreichischer Händler“ tragen. Die Teilnahme an der Ausschreibung ist kostenlos.