Supermärkte stoppen Verkauf von Feuerwerkskörpern

Nach PENNY, BILLA, Hofer und Lidl stoppt jetzt auch SPAR den Verkauf von Feuerwerkskörper.

Bald gibt es Feuerwerke und Böller in Österreich nur mehr in Baumärkten und Verkaufsstände zu kaufen: Nach PENNY, BILLA, Hoder und Lidl hat auch SPAR einen Verkaufsstopp verhängt. „Raketen und Böller lassen Tiere leiden, belasten durch Feinstaub unsere gute Luft, verunreinigen unsere Böden und verletzen zahlreiche Menschen. Das sind Gründe genug für uns, um den Feuerwerksverkauf einzustellen“, heißt es in einer Aussendung.

"Es ist jedes Jahr ein schrecklicher Stress für ganz viele Haustiere, aber natürlich auch für Vögel und andere Wildtiere", so Veronika Weissenböck von Vier Pfoten. Die Tierschutzorganisation fordert ein österreichweites permanentes Böllerverbot.

Böllerverböt in Ortsgebieten

In der Stadt Salzburg wurde zuletzt bekanntgegeben, dass private Silvester-Feuerwerke heuer nicht erlaubt sein werden. Begründet wurde das mit dem "miesen ökologischen Fußabdruck" der meist chinesischen Geschoße, der Schadstoffbelastung in der Luft, dem Lärm und Müll. Im Ortsgebiet gilt in Österreich grundsätzlich ein Verbot von Raketen und Böllern, Bürgermeister können dieses aber mit einer Ausnahmeregelung aufheben. Im Vorjahr fiel Silvester in einen Lockdown inklusive Ausgangsbeschränkungen.