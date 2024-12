Amazon-Streik - ausgerechnet zu Weihnachten!

Dem US-Online-Händler Amazon droht in den entscheidenden Tagen vor Weihnachten ein massiver Streik.

Tausende Amazon-Beschäftigte in den USA wollen am Donnerstag um 6.00 Uhr Ortszeit kurz vor den umsatzstärksten Tagen des Jahres die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft Teamster mitteilte. Betroffen seien Standorte in New York City, Skokie (Illinois), Atlanta, San Francisco und Südkalifornien.

Verhandlungsführer der Gewerkschaft hatten erklärt, der E-Commerce-Riese weigere sich, mit ihnen über bessere Löhne und Arbeitsbedingungen zu verhandeln. Die Gewerkschaft vertritt nach eigenen Angaben rund 10.000 Beschäftigte in zehn Amazon-Lagern in den USA. Ein Streik könnte Amazon im Weihnachtsgeschäft empfindlich treffen.