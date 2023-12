APA-OTS – Die Highlights der OTS-Aussendungen 2023

Österreichs größtes Portal für Presseaussendungen www.ots.at bot Unternehmen, Organisationen und Medien auch 2023 eine zentrale Plattform für professionelle Kommunikation und Recherche. Welche Themen waren 2023 besonders gefragt? Ob Politik, Wirtschaft oder Kultur: APA-OTS hat die klickstärksten Aussendungen in den einzelnen Ressorts, die Top-Videos und eine Auswahl an eindrucksvollen PR-Bildern zusammengefasst.

Die schwerwiegenden Vorwürfe gegen Till Lindemann, Leadsänger der deutschen Band Rammstein, veranlassten seine Anwälte im Juni, die Vorwürfe per OTS-Aussendung zurückzuweisen und ihrerseits rechtliche Schritte anzukündigen. Diese Aussendung war nicht nur im Ressort Chronik, sondern auch über alle anderen Ressorts hinweg die meistgeklickte im Jahr 2023.

„Reisewarnung für das Burgenland!“ – bei diesem Titel schauten viele zweimal hin. Tierschutz Austria richtete diese Warnung zwar „nur“ an die akut bedrohten Vogelarten der Bekassinen und Wachteln, erreicht damit aber den Spitzenplatz der meistgelesenen Presseaussendungen im Ressort Politik. Beworben wurde das Volksbegehren „Für ein Bundesjagdgesetz“, das in Zukunft verhindern will, dass für die gleichen Tiere in verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Jagdbedingungen gelten.

Im Wirtschaftsressort schaffte es in diesem Jahr der Fachverband für metalltechnische Industrie an die Spitze der meistgelesenen OTS-Aussendungen. In der entsprechenden Aussendung wurden die nach der gescheiterten 6. Verhandlungsrunde angekündigten Streiks der Metaller-Gewerkschaft im November als „unverhältnismäßig“ bezeichnet.

Dass Euke Frank, Chefredakteurin und Herausgeberin der Zeitschrift „WOMAN“, auf eigenen Wunsch ihre Funktionen zurücklegte, hat im Kulturressort auf ots.at das größte Interesse und die meisten Klicks generiert.

Medienschelte aus ÖVP-Sicht schaffte es im Medienressort auf Patz 1 der meistgelesenen OTS-Aussendungen. Christian Stocker (ÖVP) forderte die „Trennung zwischen Berichterstattung und Meinung“ und verwies dabei auf einen Tweet von Falter-Chefredakteur Florian Klenk.

Die meistgeklickte Karriereaussendung des Jahres betraf Maria Scholl, die neue Chefredakteurin der APA – Austria Presse Agentur. Sie folgte auf Johannes Bruckenberger, der mit 1. Dezember in die Chefredaktion des ORF wechselte. Maria Scholl ist die erste Frau an der Spitze der APA-Redaktion.

„Who the hell is Edgar?“ – Diese Frage beantworteten TEYA & SALENA im ORF-Teaser zu ihrem gleichnamigen Song, mit dem die beiden Frauen Österreich im Mai beim Eurovision Song Contest in Liverpool vertraten. Auch wenn es für ESC-Sieg nicht gereicht hat, so war der Song-Teaser des ORF jenes der über OTS verbreiteten Videos, die auf ots.at am häufigsten angesehen wurden.

Auch die Plätze 2 und 3 gehen an Videos des ORF: Nach zweijähriger coronabedingter Pause fand in diesem Jahr wieder der Wiener Opernball wie gewohnt mit ausführlicher ORF-Berichterstattung, statt. Platz 3 belegt der ORF-Teaser über ein TV-Highlight, bei dem ebenso das Tanzbein geschwungen wurde: die „Dancing Stars“-Live-Show

Im vergangenen Jahr wurden rund 12.200 Bilder über APA-OTS verbreitet. Auch 2023 finden sich wieder zahlreiche spannende und lebendige PR-Fotos auf www.ots.at. Das Team von APA-OTS hat eine Auswahl der eindrucksvollsten PR-Bilder in einem Slide zusammengestellt.

