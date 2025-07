Apple investiert 500 Millionen in DIESES Unternehmen

Apple hat eine Investition von 500 Millionen Dollar (427,7 Mio. Euro) in den amerikanischen Seltene-Erden-Minenbetreiber MP Materials angekündigt.

Die Beteiligung ist Teil der Strategie, die Produktion von iPhones in die USA zu verlagern und sich unabhängiger von China zu machen. Die Vereinbarung sieht vor, dass Apple in den USA hergestellte Seltenerdmagnete aus dem texanischen Werk von MP Materials bezieht.

MP produziert bereits abgebaute und verarbeitete Seltene Erden und erwartet, dass die kommerzielle Magnetproduktion in der texanischen Anlage bis Ende dieses Jahres aufgenommen wird. Die beiden Unternehmen würden eine weitere Fabrik in Texas zur Herstellung von Magneten sowie eine neue Recyclinganlage in Mountain Pass, Kalifornien, errichten.

Gruppe von 17 Metallen

Seltene Erden sind eine Gruppe von 17 Metallen, die zur Herstellung von Magneten verwendet werden, die Energie in Bewegung umwandeln. China, der führende Anbieter der Rohstoffe, stoppte die Exporte Seltener Erden im März nach einem Handelsstreit mit US-Präsident Donald Trump. Exportlizenzen wurden auch für Ausfuhren in andere Weltregionen erschwert.

Milliardenschwerer Pakt mit US-Militär

MP stimmte letzte Woche einem milliardenschweren Pakt mit dem US-Verteidigungsministerium zu, um die Produktion von Seltenerdmagneten zu steigern und die Dominanz Chinas zu schwächen. Die Vereinbarung mit der US-Regierung sieht eine Preisuntergrenze für Seltene Erden vor, die die Investitionen in inländische Minen und Verarbeitungsanlagen ankurbeln soll. Sie hatten es im Wettbewerb mit chinesischen Konkurrenten wegen der niedrigeren Preise in China bisher schwer.