Apple-Sensation: Faltbares iPad soll kommen

Die Tech-Welt in Aufruhr: Offenbar plant der Mega-Konzern Apple in wenigen Monaten eine iPad-Revolution auf den Markt zu bringen.

Für viele war es eine Enttäuschung: Bei der vergangenen Präsentation neuer Produkte von Apple war kein iPad dabei. Nur ein neuer Stift ("Pencil") war im Portfolio. Doch jetzt berichten Insider, dass bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 ein vollkommen neues Tablet kommen soll. Ein faltbares iPad.

Infos kommen aus Taiwan

Immer wieder versuchen Produzenten den Hype des Faltbaren mit neuen Produkten erneut aufflammen zu lassen. Meist gelingt es nicht. Fans hofften auch lange auf ein iPhone, dass in der Mitte klappbar wäre. Doch jetzt soll der große Bruder - also das iPad - faltbar werden, das berichten etwa die Apple-Experten von MacRumors. Grund für diesen Bericht ist ein Artikel in der taiwanesischen Zeitung Digitimes.

© AFP ×

Probleme mit Bildschirm

Seit vier Jahren schon soll an diesem Produkt gefeilt werden, so der Artikel. Noch immer soll es Probleme mit dem Display und der Scharniere geben. Sogar eine Kooperation mit Rivalen Samsuzng oder LG wird für dieses Problem erwogen.

Vermutlich wird dieses iPad größer als bisherige Modelle - mehr ist noch nicht bekannt. Auch keine Infos gibt es zu einem möglichen Preis. Doch auf Twitter kursieren bereits einige Visionen, wie es aussehen könnte (siehe ganz oben)