ATX beendet Jahr mit Minus von 12,8%

Heimischer Leitindex schließt bei 2.780,44 Punkten.

Wien. Die Wiener Börse hat den letzten Handelstag des Jahres am Mittwoch zwar mit einem Plus beendet, auf Jahressicht liegt die Börse vor dem Hintergrund der Corona-Krise aber klar im Minus. Der heimische Leitindex ATX stieg am Mittwoch in einer verkürzten Börsensitzung um geringe 0,08 Prozent auf 2.780,44 Zähler. Der breiter gefasste ATX-Prime gewann ebenfalls 0,08 Prozent auf 1.412,91 Punkte.

ATX gab deutlich nach

Auf Jahressicht gab der ATX allerdings deutlich nach: Gegenüber Ultimo 2019 verlor das Aktienbarometer 12,76 Prozent. Beim ATX-Prime belief sich der Abschlag auf 12,11 Prozent.

Verantwortlich für die starken Verluste in diesem Börsenjahr machen Händler und Marktbeobachter einstimmig die Coronavirus-Pandemie, die seit Anfang März weltweit für Verwerfungen an den Aktienmärkten gesorgt hatte. Anders als in New York oder Tokio konnten sich die Indizes hierzulande auf Jahressicht allerdings nicht wieder in die Gewinnzone zurückarbeiten.