Axamer Lizum und Patscherkofel: Beide Skigebiete bieten ihren Gästen ab sofort das digitale Ticket am Smartphone

Nach einer eingehenden, dreijährigen Testphase in sechs großen Skigebieten hat Axess nun die ersten Standard-BLE-Systeme in Österreich in Betrieb genommen. Seit 1. März 2024 ist es den Gästen des Olympiagebietes Axamer Lizum als auch des Innsbrucker Hausbergs Patscherkofel möglich, ihr Ski-Ticket bequem im Webstore zu kaufen und direkt am Handy in die Axess SkiWallet App zu speichern. Anschließend geht alles wie gewohnt mit einem Skiticket.

„Bluetooth Low Energy (BLE) bezeichnet eine Funktechnik, mit der sich Geräte innerhalb eines gewissen Radius vernetzen lassen. Sie erlaubt dem Handy, mit dem Gate zu kommunizieren“ erklärt Daniel Wakounig, CTO der Axess AG. Die Ticketinformationen sind auf dem Handy gespeichert und können kontaktlos abgerufen werden. Nach Aktivierung des Tickets in der App kann der Gast somit direkt ins Skivergnügen starten. Sobald der Skifahrer in den Lesebereich des Gates tritt, verbindet sich das Handy automatisch via BLE und das Ticket wird auf dessen Gültigkeit überprüft. Nach der Freigabe öffnet sich das Gate und gewährt Zutritt. Das Handy bleibt währenddessen in der Jacke, die Handschuhe bleiben an. Kein Warten an der Kasse, keine Abholung des Skitickets sind mehr nötig.

Die Axamer Lizum, bereits seit langem ein Kunde von Axess, war das erste Skigebiet, welches den Standard-Betrieb des BLE-Systems im ganzen Skigebiet gestartet hat. „Von Anfang an läuft der Betrieb reibungslos und gleich schnell wie mit den verwendeten Chipkarten bzw. RFID-Tickets. Die Skifahrer sind begeistert und einige namhafte Skiresorts aus der Alpenregion waren bereits vor Ort um diese Neuheit live zu sehen und für ihr Skigebiet zu evaluieren“ berichtet Werner Frießer, Geschäftsführer der Axamer Lizum Bergbahnen. Mit 7 Anlagen und insgesamt 40 Pistenkilometer ist es das größte Skigebiet rund um Innsbruck. Der Tiroler Innovationsgeist macht sich hier bereits bezahlt: Werner Frießer merkt mit Freude an: „Wir haben seit der Einführung des Tickets am Handy ausschließlich begeisterte Skifahrer, welche diesen Komfort sehr zu schätzen wissen. Für uns als Bergbahn ist es ohnehin klar, dass wir durch die Verstärkung der Online-Buchungen und die bessere Planbarkeit wirtschaftlich bessere Ergebnisse erzielen können. Axess hat uns diese Markt-Leaderschaft ermöglicht“.

Sein Kollege Adrian Egger, Geschäftsführer der Patscherkofelbahn AG, kann das nur bestätigen: „Auch der Hausberg von Innsbruck hat bereits auf das Axess-BLE-System aufgerüstet und ist rundum zufrieden.“