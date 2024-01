Ballabend kostet im Schnitt 348 Euro pro Person

Ballkarten kosten im Schnitt 120 Euro, die weiteren Ausgaben (Bekleidung, etc.) belaufen sich auf Insgesamt 228 Euro.

Die Ball-Saison als Millionen-Business. Wöchentlich gibt es derzeit Highlights - diese Woche am Freitag etwa den Ball der Wiener Wirtschaft, Samstag den Ärzteball, am Montag folgt der Jägerball).

Viele Bälle längst ausverkauft

Trotz Teuerungskrise gibt es einen enormen Run auf das Tanz-Parkett. Alleine in Wien gibt es 450 Veranstaltungen mit erwarteten 550.000 Gästen.

Wie viel gibt jeder Gast aus? Der Handelsverband hat eine Studie dazu erarbeiten lassen (Mindtake-Research).

Jeder Dritte tanzt. „Mehr als ein Drittel der in Österreich lebenden Menschen besuchen heuer einen Ball. Die Ballkultur ist fixer Teil unseres gesellschaftlichen Lebens“, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Genau sind es heuer 38 %, die sagen, sie werden mindestens einen Ball besuchen (+1 % im Vergleich zum Vorjahr).

Einkauf für den Abend. Fast zwei Drittel (61%) werden im Vorfeld shoppen gehen. Bekleidung wird dabei meist gekauft:

Abendkleidung (Ballkleid, Anzug, Hemd, Sakko…) (60 %)

Schuhe (49 %)

Schmuck/Accessoires (29 %)

Kosmetik/Stylingprodukte (22 %)

Oberbekleidung (21 %)

Geschenke (10 %)

228 Euro. Im Durchschnitt gibt jeder 228 Euro aus (Vorjahr: 200 Euro. Das inkludiert aber noch nicht die Ausgaben für die Ballkarte oder die Konsumation am Event. Überraschend: Männer (253 Euro) geben dabei mehr als Frauen (204 Euro) aus.

Laut Handelsverband: investieren 70 % der Damen in neue Abendbekleidung, aber nur 50 % der Herren. „Dafür greifen Herren deutlich öfter (56 %) zu neuen Schuhen als Damen (42 %). Bei Schmuck und Accessoires sind wiederum die Damen deutlich kauffreudiger (38 vs. 20 %), ebenso bei Kosmetik- und Stylingprodukten (30 vs. 13 %).“

120 Euro für die Karte. Eine andere Studie (Wirtschaftskammer Wien) zeigt, dass wir im Schnitt 120 Euro für die Ballkarten (inkl. der Tischreservierung) zahlen. Macht also in Summe: 348 Euro für den ganzen Ballabend (Shopping davor plus Tickets).

Laut Experten sollen in dieser Saison insgesamt etwa 300 Millionen Euro umgesetzt werden.