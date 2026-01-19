Beliebtes Kaffeehaus schlittert in die Pleite

Ein bekannter Gastronomiebetrieb in der Klagenfurter Innenstadt musste Insolvenz anmelden. Über die Breakfast Gastronomie A. U. GmbH wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) am Montag mitteilen, wurde am 19. Jänner über die Breakfast Gastronomie A. U. GmbH ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Auf der Facebook Seite sind dabei noch schöne Einblicke vor dem konkurs geteilt worden:

Gutschein-Verlosungen und gutes Kundenfeedback, sowie Weihnachts-Gewinnspiele und sehr lecker aussehende Pancakes - die lassen das Herz schon höher schneiden.

Unter dem Namen „Schwarzes Schaf“ bekannt

Vielen Klagenfurtern ist das Unternehmen besser unter seinem bekannten Namen „Schwarzes Schaf“ geläufig. Das Café und Restaurant befindet sich in der Herrengasse und galt als fixer Bestandteil der Innenstadt-Gastronomie.

Höhe der Schulden noch unklar

Zur aktuellen finanziellen Lage gibt es noch keine detaillierten Zahlen. Die Höhe der Passiva ist derzeit laut AKV und KSV1870 noch nicht bekannt. Die Vermögensverhältnisse sollen nun im Zuge des Konkursverfahrens geprüft werden.

Forderungen können angemeldet werden

Gläubiger haben ab sofort die Möglichkeit, ihre Forderungen über den KSV1870 oder den AKV anzumelden.Zum Insolvenzverwalter wurde Stefan Kathollnig bestellt.