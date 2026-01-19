Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 35.850 aktien down -2.05% Andritz AG 71.65 aktien equal +0% BAWAG Group AG 137.00 aktien up +0.37% CA Immobilien Anlagen AG 24.780 aktien down -0.32% CPI Europe AG 15.720 aktien down -1.26% DO & CO Aktiengesellschaft 202.50 aktien down -1.7% EVN AG 27.750 aktien down -1.25% Erste Group Bank AG 104.00 aktien down -0.86% Lenzing AG 25.350 aktien down -0.78% OMV AG 49.020 aktien down -0.16% Oesterreichische Post AG 32.700 aktien equal +0% PORR AG 33.150 aktien down -0.15% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.040 aktien down -1.07% SBO AG 31.350 aktien down -2.64% STRABAG SE 81.70 aktien down -1.57% UNIQA Insurance Group AG 15.720 aktien up +0.26% VERBUND AG Kat. A 62.65 aktien down -1.26% VIENNA INSURANCE GROUP AG 67.30 aktien up +1.05% Wienerberger AG 27.980 aktien down -2.24% voestalpine AG 39.260 aktien up +1.29%
  1. oe24.at
  2. Business
Beliebtes Kaffeehaus schlittert in die Pleite
© Facebook: Schwarzes Schaf - Barista Café

Vor dem Aus

Beliebtes Kaffeehaus schlittert in die Pleite

19.01.26, 14:48
Teilen

Ein bekannter Gastronomiebetrieb in der Klagenfurter Innenstadt musste Insolvenz anmelden. Über die Breakfast Gastronomie A. U. GmbH wurde ein Konkursverfahren eröffnet. 

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) am Montag mitteilen, wurde am 19. Jänner über die Breakfast Gastronomie A. U. GmbH ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Auf der Facebook Seite sind dabei noch schöne Einblicke vor dem konkurs geteilt worden: 

 

Gutschein-Verlosungen und gutes Kundenfeedback, sowie Weihnachts-Gewinnspiele und sehr lecker aussehende Pancakes - die lassen das Herz schon höher schneiden. 

 

Unter dem Namen „Schwarzes Schaf“ bekannt

Vielen Klagenfurtern ist das Unternehmen besser unter seinem bekannten Namen „Schwarzes Schaf“ geläufig. Das Café und Restaurant befindet sich in der Herrengasse und galt als fixer Bestandteil der Innenstadt-Gastronomie.

Höhe der Schulden noch unklar

Zur aktuellen finanziellen Lage gibt es noch keine detaillierten Zahlen. Die Höhe der Passiva ist derzeit laut AKV und KSV1870 noch nicht bekannt. Die Vermögensverhältnisse sollen nun im Zuge des Konkursverfahrens geprüft werden.

Forderungen können angemeldet werden

Gläubiger haben ab sofort die Möglichkeit, ihre Forderungen über den KSV1870 oder den AKV anzumelden.Zum Insolvenzverwalter wurde Stefan Kathollnig bestellt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden