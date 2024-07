Benkos Luxus-Yacht kann man jetzt mieten

Auf der 62-Meter-Yacht "RoMa" fädelte René Benko einiger seiner großen Deals ein.

Die Luxus-Yacht "RoMa" gehörte zu den wichtigsten Prestige-Objekten des gefallen Immobilien-Moguls René Benko. Das 2010 vom berühmten norwegischen Yachtdesigner Espen Øino entworfene Schiff bietet Platz für zwölf Gäste und bis zu 18 Crewmitglieder. Es erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 17 Knoten (31 Km/h). Zu den Attraktionen an Bord gehören unter anderem eine Wasserrutsche, ein Heimkino und mehrere Sonnendecks. Die sechs Suiten sind in sanften Champagnertönen gehalten.

Auf der Luxus-Yacht traf Benko wichtige Politiker und Geschäftspartner und fädelte einige seiner wichtigsten Deals ein. Im Zuge der Signa-Pleite musste Benko die RoMa im Frühling für 25 Millionen an einen südafrikanischen Magnat verkaufen. Inzwischen kann man das Super-Schiff chartern.

Teures Vergnügen

Wie der Yachtverleih SNS Charter auf seiner Homepage auflistet, ist das Mieten der RoMa allerdings keineswegs billig. Eine Woche kostet 400.000 Euro, in der Hauptsaison sogar 450.000 Euro. Der Verleih verspricht dabei ein einzigartiges Erlebnis: "An RoMa existiert nichts Gewöhnliches, sie ist eine 62 Meter lange Superyacht, deren spektakuläre Ausstattung selbst diejenigen beeindruckt, die an den höchsten Luxus gewöhnt sind. Von ihren hinreißenden Außenbereichen, zu denen ein Bordkino und ein großer Swimmingpool gehören, bis hin zu ihrem frischen und makellosen Interieur, das vom Meer inspiriert wurde, ist RoMa bereit, Ihnen das ultimative Luxusyacht-Charter-Erlebnis zu bieten".

Die Yacht kam auch in den berühmt gewordenen Chats des früheren Öbag-Chefs Thomas Schmid vor. Schmid, der auf der Roma einmal zu Gast war, schrieb damals: "Rene, du Mr. 64 Meter – irre!!"