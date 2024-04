Berlin: Erster Vegan-Rewe öffnet seine Pforten

Nach Wien eröffnet nun auch in Deutschland der erste vegane Rewe-Supermarkt.

In Berlin kommen seit heute morgen Veganer und alle jene, die auf pflanzliche Produkte stehen, voll auf ihre Kosten. Um Punkt sieben Uhr eröffnete Rewe den ersten rein plant-based Supermarkt in Deutschland mit dem klingenden Namen "REWE voll pflanzlich". Empfangen wurden die ersten Kunden von als Obst und Gemüse verkleideten Mitarbeitern.

"Grüne Großstadtpflanze" im Berliner Kiez

Im Stadtteil Friedrichshain im Osten der Stadt gibt es in Berlins "Grüner Großstadtpflanze" ab sofort über 2.700 vegane Produkte zu entdecken - also fast doppelt so viele, wie in gängigen Rewe-Supermärkten. Das Sortiment reicht von Snacks und Obst über Sushi, Softeis und Backwaren bis hin zu Drogerieprodukten und mehr. Dabei setzt der Lebensmittelriese laut Website vor allem auf "starke Marken, eigene Herstellung und regionale Besonderheiten". Bislang hätten sich allen voran Milchalternativen und frische Convenience-Produkte als beliebteste Artikel im Sortiment behauptet.

Vegan-Vorreiter im Lebensmittelhandel

"Mit 'REWE voll pflanzlich' zeigen wir, wie abwechslungsreich und groß die Auswahl veganer Produkte ist. Wir wurden in der Vergangenheit mehrfach als Vegan-Vorreiter im Lebensmittelhandel ausgezeichnet, auch der starke Zuspruch unserer Kundschaft macht uns Mut. In den gängigen REWE-Märkten umfasst das Sortiment bis zu 1.400 vegane Artikel und ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen", meinte Peter Maly, Vorstand der REWE Group.