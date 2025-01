Billa fordert gleiche Steuer für pflanzliche Milchprodukte wie für tierische

Gleiche Steuer für tierische Milch und pflanzliche Varianten längst überfällig! Billa schenkt seinen Kundinnen udn Kunden im Jänner die Extra-Mehrwertsteuer auf alle pflanzlichen Drinks.

Pflanzlicher Genuss ist der neue Mega-Trend – und er bringt die Kassen zum Klingeln! Im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel schnellen die Zahlen nach oben: In den ersten 48 Wochen 2024 kletterte der Absatz von pflanzlichem Fleisch um satte 24 Prozent. Auch pflanzliche Milch legt mit einem Plus von 11 Prozent ordentlich zu. Der Umsatz? Der steigt mit 14 Prozent bei Fleischalternativen und 4,4 Prozent bei Milchprodukten deutlich stärker als bei tierischen Produkten.

Billa meldet sich als Vorreiter zu Wort: Jede zehnte bei Billa verkaufte Milchpackung ist rein pflanzlich! Doch jetzt kommt der Aufreger: Während tierische Milch in Österreich mit nur 10 Prozent besteuert wird, müssen Veggie-Drinks volle 20 Prozent drauflegen. Skandal! Andere Länder sind uns da längst voraus: In Dänemark, Frankreich und Irland werden pflanzliche Alternativen bereits steuerlich gleich behandelt. Wann zieht Österreich nach?

Die Revolution der pflanzlichen Produkte ist in vollem Gange – bleibt nur zu hoffen, dass auch die Politik den Wandel erkennt!

„Es ist nicht zeitgemäß und gegenüber Kund:innen schlichtweg unfair, dass die pflanzlichen Varianten im Vergleich zu tierischer Milch doppelt so hoch besteuert werden. Wir von Billa fordern bereits seit über zwei Jahren die steuerliche Gleichstellung. Das Thema Preis ist die größte Hürde für den Erstkauf. Die rein pflanzlichen Produkte erfahren somit einen unnötigen, aber immensen Nachteil. Eine Steuerreduktion würden wir selbstverständlich 1:1 an unsere Kunden weitergeben“, erklärt Verena Wiederkehr, Billa Head of Plant-Based Business Development (siehe Bild) mit der neuen pflanzlichen Vegavita Schnitzelsemme - in der Ja! Natürlich Bio-Semmel ist ein Soja-Schnitzel aus Österreich.

Anlässlich des Veganuarys setzt Billa ein starkes Zeichen der Fairness und schenkt seinen Kunden im Jänner die Extra-Mehrwertsteuer auf alle pflanzlichen Drinks. Somit können 10 Prozent beim Kauf gespart werden.