Billa Plus startet heute mit "Party-Preisen"

Mehr Wert auf Regionalität – und Preissenkungen von bis zu 2.000 Produkten.

Merkur ist ab sofort Billa Plus. 144 Märkte wurden unter die neue ­Marke gestellt – mit neuem Logo sowie neuer Farb-Kombination Türkisgrün und Gelb. In den Märkten soll künftig viel Wert auf Regionalität und Preissenkungen gelegt werden. Ganz nach dem Motto: „Das Neue macht für Sie alles noch besser – versprochen!“

Mega-Aktionen bei Eröffnung

Und dieses „Plus“ an Vorteilen für die Billa-Kunden gibt es zur großen Eröffnung heute: „Party-Preise“.

Rabatt-Aktion

In sämtlichen Billa und Billa Plus Märkten erwarten die Kunden nun „besonders stark reduzierte Artikel“. Bei Billa und Billa Plus wurden dazu auch die Preise von bis zu 2.000 Produkten gesenkt. „Die ­größte Preissenkung, die es bei Billa jemals gab“, bewirbt das Unternehmen. Die Preise gelten in allen Billa-Märkten. Die Produkte sind mit den zusätzlich ausgegebenen Rabattstickern noch günstiger zu erwerben.

Rabatt-Aktion. Nach ­Ostern kommt mit heute die erste große Rabatt-­Aktion von Billa Plus.

Damit ist der traditionsreiche Merkur-Schriftzug 50 Jahre nach Eröffnung der ersten Filiale Geschichte – auch bei den Rabatt-Markerl. Die neue ­Billa-Welt ist auch hier Türkisgrün und Gelb.