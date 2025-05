× Bipa wächst und senkt die Preise

Die heimische Erfolgsmarke Bipa wird 45 Jahre alt und feiert das Jubiläum mit der Expansion nach Rumänien und einer dauerhaften Preissenkungswelle von bis zu 27 Prozent auf 300 Lieblingsprodukte der Kunden.

Die erfolgreiche Geschäftsentwicklung in den letzten drei Jahren mit Umsatzsteigerungen von 25 % in Österreich (Gesamtumsatz 2024: 964 Mio. Euro) und 72 % in Kroatien (ca. 180 Mio. Euro) erfolgt 2026 der Markteintritt in Rumänien, einem wirtschaftlich aufstrebenden Land.

Österreichischer Power und Eigenmarken-Erfolg

„Damit stärken wir auch den Wirtschaftsstandort Österreich, denn der Ladenbau erfolgt in Niederösterreich, die Beleuchtung kommt aus Oberösterreich und nicht zu vergessen, die Bipa-Eigenmarke bigood wird zu 80 Prozent in Österreich hergestellt, sie ist auch in Deutschland im Lebensmittelhandel erhältlich“, betont REWE-Vorstand Marcel Haraszti. Er blickt auch anlässlich des Jubiläums auf die schwierige wirtschaftliche Phase von Bipa zurück, die man durch einen Managementwechsel, einer Überarbeitung des Filialnetzes samt Sortiment und Ausbau der Eigenmarken bravourös geschafft hat. „Im Bereich des Sortiments liegt der Eigenmarkenanteil bei 20 Prozent“, erklärt Bipa-Geschäftsführer Markus Geyer. Heute betreibt Bipa 556 Filialen mit 4.141 Mitarbeitern in Österreich.

© BIPA Parfumerien Gesellschaft m.b.H / Robert Harson ×

Bipa startet in Rumänien durch – erste Filiale kommt 2026

In Rumänien plant die Rewe-Group mittelfristig ein Investment von mehreren hundert Millionen Euro. Die Eröffnung der ersten Filiale soll im ersten Quartal 2026 erfolgen im identen Konzept wie in Österreich mit einer Verkaufsfläche von 350 bis 400 m2. In Rumänien ist die Rewe-Group mit dem Diskonter Penny bereits seit 2001 aktiv. Das Unternehmen betreibt dort 418 Penny Märkte mit rund 7.500 Mitarbeitern. „Die Expansion von Bipa ist ein wichtiger Schritt, der langfristig positive Auswirkungen auf den gesamten rumänischen Markt haben wird“, ist Haraszti überzeugt. Bipa Rumänien wird künftig von einem heimischen Top-Handelsexperten geleitet: Martin Graber übernimmt ab 1. Juni die Funktion des Geschäftsführers und damit die Verantwortung für Bipa Rumänien. Zuletzt war er der Geschäftsführer der Thomas Philipps Handels GmbH.

300 Artikel preisgesenkt durch alle ProduktkategorienAnlässlich 45 Jahre Bipa senkt die Drogeriemarke der Rewe Group dauerhaft die Preise von über 300 Artikeln quer durch das Sortiment – sowohl Eigenmarken als auch Markenprodukte – in den Filialen und im Bipa-Online-Shop. „Wir geben die positive Entwicklung, mit über einer Milliarde Umsatz in Österreich und Kroatien, direkt an unsere Kundinnen und Kunden weiter und senken nicht nur die Preise von 300 Produkten um 10 Prozent, bei manchen sogar bis 27 Prozent. Bei den 300 Artikeln handelt es sich um Kunden-Lieblinge, wie Hipp-Kindernahrung, die um 15 % günstiger wird oder die Nivea Body Care-Produkte um 13 % und der Preis der WC-Ente wird um 10 % preisgesenkt. Darüber hinaus behalten wir auch die Aktionsvorteile bei und planen weitere Preissenkungen“, sagt Bipa-Geschäftsführer Andreas Persigehl.