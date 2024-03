Bis zu 275 Euro: Wien-Energie-Kunden erhalten Rückzahlung

Alle anspruchsberechtigten Kunden können die Ausgleichszahlung bis zum 30.06.2024 online beantragen.

Wien. Wien Energie startet mit der Energiekosten-Ausgleichszahlung nach der Tarif-Umstellung im Herbst 2022 – darauf haben sich der Energieversorger und der Verein für Konsumenteninformation (VKI) geeinigt. Wien Energie wird in den nächsten Tagen alle betroffenen Kunden per Brief bzw. E-Mail darüber informieren, wie sie ihre Ausgleichszahlung beantragen können, teilt der Eneregianbieter in einer Aussendung mit. Ein Durchschnittshaushalt mit 2.000 Kilowattstunden Strom- und 8.000 Kilowattstunden Gasverbrauch erhalte dadurch bis zu 275 Euro (davon 75 Euro für Strom und 200 Euro für Gas).

"Wir sind froh, eine gute Lösung im Sinne unserer Kund*innen erreicht zu haben. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen aber deutlich, dass wir dringend Rechtssicherheit für notwendige Preisanpassungen brauchen, um in Zeiten schwieriger Marktbedingungen die Versorgungssicherheit unserer Kunden gewährleisten und bei Veränderung der Marktsituation auch umgehend wieder Preissenkungen durchführen zu können. Mit dem geplanten Elektrizitätswirtschaftsgesetz muss hier nun endlich die nötige Klarheit geschaffen werden", so Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung.

Kundenfreundliche Lösung

Der VKI und Wien Energie Vertrieb haben im Dezember 2023 diese Lösung in der rechtlichen Auseinandersetzung um die Tarifumstellung vom Herbst 2022 erzielt. Wie viele andere Anbieter sei auch Wien Energie Vertrieb aufgrund der in der Energiekrise stark gestiegenen Kosten gezwungen gewesen, die Energiepreise in bestehenden Verträgen mit dem OPTIMA-Tarif im Herbst 2022 anzuheben, schreibt Wien Energie in einer Aussendung.

In weiterer Folge wurden die betroffenen Kunden der Wien Energie Vertrieb automatisch auf den im Vergleich zum OPTIMA-Tarif nach Preisanpassung günstigeren OPTIMA Entspannt-Tarif umgestellt, außer sie haben dem widersprochen. Der VKI reichte dagegen eine Klage ein. Mit der Einigung zwischen Wien Energie Vertrieb und dem VKI sei eine rasche und unbürokratische Lösung für die betroffenen Kunden gefunden worden.

Ausgleichszahlung einfach online beantragen

Im Schreiben von Wien Energie Vertrieb erhalten die Kunden nun alle Informationen zur Abwicklung der Ausgleichszahlung. "Anspruchsberechtigt sind alle Strom- und Gaskund*innen, die am Stichtag 31.08.2022 einen aufrechten Energieliefervertrag im OPTIMA-Tarif hatten. Alle anspruchsberechtigten Kund*innen können die Ausgleichszahlung bis zum 30.06.2024 online beantragen. Kund*innen ohne Internetzugang können eine Vertrauensperson für die Online-Antragstellung bevollmächtigen oder sich an eines der Wien Energie-Servicezentren (Servicetreff Spittelau, Servicepoint Erdberg, Servicepoint Guntramsdorf) wenden. Nach erfolgter Antragstellung wird den Kund*innen die verbrauchsabhängige Ausgleichszahlung direkt auf das angegebene Konto überwiesen", erklärt der Energieanbieter.

Preissenkungen und 10 Millionen Euro für Menschen in Not

Zur weiteren Unterstützung aller Kunden habe die Wien Energie Vertrieb und die Wien Energie GmbH im Sommer 2023 ein umfassendes, millionenschweres Entlastungspaket zur Senkung der Preise bei Strom, Gas und Fernwärme geschnürt. Darüber hinaus stelle die Wien Energie GmbH den sozialen Einrichtungen Caritas, Rotes Kreuz und Volkshilfe 10 Millionen Euro in Form von Energiegutscheinen zur Verfügung, um Menschen in besonders schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Die Sozialeinrichtungen können diese gemeinsam mit den Klienten im Zuge der Sozialberatung direkt vor Ort einlösen, um offene Rechnungen, aber auch laufende Energiekosten abzudecken.