Bis zu 55 Prozent: Dieser Stromanbieter senkt die Preise

Aktuell erhalten viele Wiener Post von ihrem Energieversorger Wien Energie, die ausnahmsweise mal positive Neuigkeiten enthält.

Die Sprecherin des Unternehmens berichtet, dass der Stromtarif "Optima Entspannt" aufgrund günstiger Marktentwicklungen erheblich gesenkt wird. Konkret bedeutet das: Die Stromkosten um bis zu 55 Prozent reduziert werden.

Für Kunden, die sich für ein weiteres Jahr binden, gibt es zusätzlich ein besonderes Angebot. Sowohl neue als auch bestehende Kunden können von einem zusätzlichen Rabatt profitieren, wodurch der Strompreis auf rund 16,4 Cent pro Kilowattstunde brutto in Wien sinkt. Dieses Angebot kann bis zum 16. September 2024 online oder über den Kundenservice von Wien Energie abgeschlossen werden.

Informationen per E-Mail oder Brief

Alle Kunden, deren einjährige Preisgarantie bald ausläuft, werden entweder per E-Mail oder Brief über dieses Rabattangebot informiert. Zusätzlich läuft eine Werbekampagne, um die Kunden auf das neue Angebot aufmerksam zu machen. Im Sommer verstärkt Wien Energie außerdem seinen Kundenservice und bietet mobile Service-Stationen in der Stadt an, um den Wechsel zu erleichtern.

Auch die Gaskunden im Tarif "Optima Entspannt" profitieren von einer automatischen Preissenkung, sobald ihre einjährige Preisgarantie ausläuft. Michael Strebl, der Geschäftsführer von Wien Energie, betont, dass die Preisentwicklung am Markt direkt an die Kunden weitergegeben wird, ohne dass diese etwas tun müssen. Die Gaspreise werden automatisch angepasst und liegen ab Sommer auf einem besonders günstigen Niveau mit einer Preisgarantie für die kommende Heizsaison. Der aktuelle Preis für Gas im "Optima Entspannt"-Tarif beträgt etwa 5,9 Cent pro Kilowattstunde netto und ist damit, je nach Vertrag, zwischen 7 und 20 Prozent günstiger als im Vorjahr. Auch neue Kunden können von diesen reduzierten Preisen profitieren. Insgesamt liegen die Strom- und Gaspreise im Juli österreichweit im unteren Drittel.