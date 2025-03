Bitcoin schießt nach Trump-Posting in die Höhe

Die Kryptowährung Bitcoin wurde am Montag in Asien um ein Fünftel höher gehandelt als in der vergangenen Woche. Alles, was Trump dafür tun musste, war die Namensnennung der Kryptowährungen.

Mehrere andere Kryptowährungen stiegen ebenfalls stark an. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag erstmals die Namen von Kryptowährungen bekanntgegeben, die in eine neue strategische Reserve der USA aufgenommen werden sollen. Vorwerk Österreich hat mit Ivo Jäger neuen Finanzdirektor

Nach Trumps Zolldrohung: China nimmt US-Produkte jetzt ins Visier

Trump: Bitcoin und Ether sollen "das Herzstück der Reserve sein" Kurse stiegen bis 62 Prozent! Trump schrieb in den sozialen Medien, Währungen wie Bitcoin und Ether sollten "das Herzstück der Reserve sein". Auch XRP (Ripple), SOL (Solana) und ADA (Cardano) wurden genannt. Deren Kurse stiegen daraufhin zwischen acht und 62 Prozent. "Ich werde dafür sorgen, dass die USA die Krypto-Hauptstadt der Welt sind", schrieb Trump. Danach ist der Bitcoin um mehr als 20 Prozent von den Novembertiefs gestiegen, zu der er am Freitag gehandelt wurde. Der Bitcoin stand zuletzt bei 94.154 Dollar, gegenüber 78.273 Dollar am Freitag. Ether ist über das Wochenende ebenfalls um ein Fünftel gestiegen und notierte zuletzt bei 2.482 Dollar. XRP stieg um 38 Prozent, Solana um 20 Prozent und Cardano um 78 Prozent. Schock für die Krypto-Szene Trumps Posting über die Aufnahme von Token in die Reserve ist "eindeutig ein positiver Schock für die Krypto-Szene und ein Schuss in den Arm für einen Markt, der dringend einen Katalysator braucht, um den Bären-Trend nach unten zu ändern", sagte Chris Weston, Leiter der Forschung beim australischen Online-Broker Pepperstone. Es sei möglich, dass sich die Rallye bis zum ersten Krypto-Gipfel im Weißen Haus am Freitag fortsetze.