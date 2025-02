Vorwerk Österreich hat mit Ivo Jäger neuen Finanzdirektor

Ivo Jäger (48) bekleidet seit Jahresanfang die Position des Finance Directors. Seit insgesamt 19 Jahren der Vorwerk Group treu, bildet der gebürtige Deutsche nun gemeinsam mit General Managerin Daniela Rehm die Führungsspitze von Vorwerk Österreich mit Sitz in Wien.

Der neue Finance Director Ivo Jäger löst Philipp Grundler als Finance Director ab, der seines Zeichens seit kurzem als neuer General Manager der australischen Vorwerk Niederlassung fungiert.

Jäger absolvierte den Master of Business Administration an der Universität in Wuppertal und stieg 2006 in die dort ansässige Vorwerk Holding ein. Seitdem bekleidete er unterschiedlichste Führungspositionen innerhalb des Familienunternehmens und eignete sich fundierte Kenntnisse in verschiedenen Unternehmensbereichen an. Zuletzt bis Jahresende 2024 als Managing Director Finance bei der Vorwerk Unternehmenstochter Nexaro tätig, zeichnete er verantwortlich für die Bereiche Finance, Operations, Personal, Legal, IT und Purchasing.

“Vorwerk vereint für mich das Beste aus zwei Welten: die menschenorientierte Führung eines traditionsreichen Familienunternehmens und die Innovationskraft eines internationalen Konzerns. Ich freue mich sehr darauf, die Zukunft dieses spannenden Marktes mitgestalten und zum Unternehmenserfolg in Österreich beitragen zu können”, erklärt der neue Finance Director bei Vorwerk Österreich. Auch General Managerin Daniela Rehm zeigt sich erfreut über den Neuzugang in der Geschäftsleitung: „Ich freue mich sehr, mit Ivo Jäger einen qualifizierten Finanzexperten mit breitem Erfahrungsschatz und tiefgehenden Kenntnissen unseres Unternehmens an meiner Seite zu haben. Gemeinsam mit unserem starken Team werden wir die österreichische Erfolgsgeschichte weiterschreiben”.