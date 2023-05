Google: So soll Künstliche Intelligenz unser Leben verändern

Bei der Google-Konferenz I/O blickte der Suchmaschinengigant in die ZUkunft. KI soll Mails schreiben, Fotos ändern und auf alle Fragen antworten.

Mountain View. Google will seine Angebote auf breiter Front mit künstlicher Intelligenz boostern. Neben der Suchmaschine sollen GMail, Youtube und Google Maps neue Funktionen bekommen, sagte CEO Sundar Pichai auf der Entwicklerkonferenz Google I/O am Mittwoch: „Wir werden KI einsetzen, um unsere Produkte massiv zu verbessern.“ Der 50-Jährige ist vom Konkurrenten Microsoft überrumpelt worden. Dessen ChatGPT erreichte Anfang des Jahres binnen weniger Wochen Hunderte Millionen Nutzer.

ChatGPT ist ein Large Language ­Model – es redet wie ein Mensch und schreibt selbst Texte. Außerdem erstellen KI eigene Bilder und auch schon Videos.

Bard. Google will den eigenen Chatbot Bard jetzt in 180 Ländern der Welt zugänglich machen. In der EU wird Bard vorläufig allerdings nicht nutzbar sein.

Google führt Palm 2 ein und verkauft Falt-Handy

KI-Power. Google führte für die neuartigen KI-Funktionen ein neues Sprachmodell mit dem Namen Palm 2 ein, um gegen GPT-4 von OpenAI anzutreten. Palm 2 kann mehr als 100 Sprachen meistern und bringt Schreib-, Programmier- und Analyse-Fähigkeiten mit. Auf der Basis von Palm 2 wird künftig auch Googles Chat-Bot Bard arbeiten.

Faltbares Smartphone. Auf der Entwicklerkonferenz stellte Google auch drei neue Geräte vor: Das auffaltbare Smartphone Pixel Fold, das etwa mit dem Samsung Galaxy Fold konkurriert.

Das neue Pixel 7a, eine Light-Version des Spitzenmodells Pixel 7 Pro.

Neues Tablet. Außerdem feierte das Pixel Tablet Premiere: Es kann auf einen Lautsprecher gestellt werden, dient dann als Tischgerät.

Das Google-Handy Pixel 7a wird ab sofort für 509 Euro angeboten, bei den zwei anderen Geräten heißt es: Bitte noch warten …