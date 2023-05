Elon Musk kündigt Rücktritt als Twitter-Chef an

San Francisco. Elon Musk hat seinen baldigen Rücktritt als Twitter-Vorstandschef angekündigt. Eine Nachfolgerin sei gefunden und werde in rund sechs Wochen übernehmen, teilte Musk am Donnerstag in einem Tweet mit. Einen Namen für die neue Chefin des Kurznachrichtendienstes nannte Musk jedoch zunächst nicht.



Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.