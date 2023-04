× René Benko in der Luxus-Offensive

Der Immo-Milliardär baut sein Nobel-Warenhaus-Imperium aus. Benkos Signa und der thailändische Partner Central investieren in Top-Häuser. Die Vision ist eine ''Neuerfindung des Handels''.

Shopping. Das legendäre Berliner KaDeWe war stets ein Luxus-Kaufhaus, nach dem in den letzten sieben Jahren bei laufendem Betrieb erfolgten Umbau (Kosten: 300 Mio. Euro laut Handelsblatt) ist es aber endgültig im Olymp des Nobel-Shoppings angekommen. Mittelklasse-Marken sucht man dort heute vergeblich, das Sortiment im Mode- und Kosmetikbereich fokussiert auf wirklich betuchte Kunden. Erst Mitte Jänner feierte Star-Friseur Shan Rahimkhan mit großem Promi-Aufgebot die Eröffnung seines neuen Salons in der 3. Etage des KaDeWe.

All das umreißt die Luxuskaufhaus-Philosophie des Tiroler Investors René Benko, zu dessen Signa-Gruppe das KaDeWe gehört.

Wobei Benkos Kaufhausgeschäft von starken Kontrasten geprägt ist – während seine insolvente deutsche Kette Galeria erst vor wenigen Tagen vor dem Aus gerettet wurde, realisiert er im Luxus-Segment ein Top-Projekt nach dem nächsten. Was mit Analysen von Handelsexperten konform geht, dass Warenhäuser in der obersten Liga quasi als Event-Locations gut funktionieren, während das „normale“ Kaufhaus bei den Kunden zunehmend in Ungnade falle.

49 % des KaDeWe an Thailänder verkauft

Das KaDeWe ist dabei Namensgeber der Luxuswarenhausgruppe innerhalb von Benkos Signa Premium. Zur KadeWe Group gehören neben dem Berliner Haus u.a. das Oberpollinger in München und das Alsterhaus in Hamburg. Zuwachs ist in Arbeit: In Wien errichtet Signa auf der Mariahilfer Straße das Edel-Kaufhaus Lamarr (benannt nach der aus Wien stammenden Hollywood-Diva und Erfinderin Hedy Lamarr), das Ende 2024 eröffnen soll. Und in Düsseldorf war jetzt Spatenstich für den Umbau des historischen Carsch-Hauses in einen Premium-Shoppingtempel.

In Wien entsteht bis Herbst 2024 das Kaufhaus Lamarr



Das Berliner KaDeWe wurde komplett umgebaut

Die Vision hinter der Offensive sei eine „Neuerfindung des Handels“ zitiert das Handelsblatt aus einem Brief an Mitarbeiter. Das Unternehmen solle eine „führende globale Luxusgruppe“ werden.

Partner aus Thailand. Benkos Partner bei der KaDeWe Group ist die thailändische Central Group, die in Asien über ein gigantisches Handelsnetz von Supermärkten bis Einkaufszentren verfügt. Central-Eigentümer ist der Milliardär Tos Chirathivat. Gemeinsam mit der Central Group übernahm Signa im Vorjahr die britische Warenhauskette Selfridges für kolportierte 4 Mrd. Euro. Erst vor wenigen Tagen verkaufte Benko 49 % der KaDeWe-Immobilie an Central.