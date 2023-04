Sonja Steßl wird Vize-Chefin der Wiener Städtischen

Nächster Karriereschritt für die 41-Jährige bei der Wiener Städtischen Versicherung: Ex-Staatssekretärin Sonja Steßl steigt beim Versicherungs-Risen per 1. Juli zur stellvertretenden Generaldirektorin auf.

Karriere. Seit ihrem Abschied aus der Politik im Jahr 2016 ist Sonja Steßl bei der Wiener Städtischen tätig und steigt kontinuierlich weiter auf. Nun hat der Aufsichtsrat des Versicherungsunternehmens die gebürtige Steirerin per 1. Juli 2023 zur Vize-Generaldirektorin und damit Stellvertreterin von CEO Ralph Müller ernannt. „Mit Sonja Steßl wird eine erfahrene Wiener-Städtische-Managerin mit strategischem Weitblick, Umsetzungsstärke und großer Vertriebsleidenschaft stellvertretende Generaldirektorin. Sie hat in den vergangenen Jahren ihre Managementqualitäten unter Beweis gestellt und sich als Top-Führungskraft bewährt“, so Aufsichtsratschef Günter Geyer.

Steßl begann 2016 bei der Städtischen als Leiterin der Kranken- und Unfallversicherung. Sie wechselte dann als Landesdirektorin in die Steiermark und zog mit Jänner 2020 in die Chefetage der Wiener Städtischen ein, wo sie derzeit als Vorstandsdirektorin zuständig ist für Krankenversicherung, Vertrieb, Marketing und Werbung.

Ex-Politikerin. Vor ihrer Zeit bei der Städtischen war Steßl von September 2009 bis Juni 2016 SPÖ-Nationalratsabgeordnete und unter Kanzler Werner Faymann (SPÖ) Staats­sekretärin zunächst im ­Finanzministerium und dann im Bundekanzleramt. Schon hier legte sie einen Schwerpunkt auf die Digitalisierung, die sie auch bei der Städtischen stark vorangetrieben hat.

Gestartet hat die studierte Juristin ihre Berufslaufbahn bei der steirischen Forschungseinrichtung Joanneum Research. 2008 wechselte sie zur Efkon AG, anschließend zum NanoTecCenter, wo sie für Unternehmensorganisation und Qualitätsmanagement zuständig war.

›Herausforderungen in der Branche nie größer‹

Innovative Lösungen. Inzwischen ist Steßl leidenschaftliche Versicherungs-Managerin. Sie freue sich auf die neuen Aufgaben: „Die Herausforderungen in der Versicherungsbranche waren zu keiner Zeit größer, seien es die grüne bzw. digitale Transformation oder neue Risiken, für die innovative Lösungen gefunden werden müssen“, so Steßl.

„Von nix kommt nix. Wenn ich auf meine letzten 7 Jahre in der Versicherungsbranche zurückblicke, dann sehe ich: „Lernen, Lernen, Lernen. Mein permanentes Erweitern jedweder Komfortzone. Viel Vertrauen. Viel Bestätigung. Viel Bewegung“, postete sie jetzt auf Facebook. Darum freue sie die Ernennung umso mehr.

Die Wiener Städtische ist mit einem Marktanteil von rund 17,5 % die Nummer 2 am heimischen Versicherungsmarkt.