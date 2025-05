Buwog: Neue Wohnoase ›Drygalski‹ in zukunftsweisendem Stadtquartier

BUWOG-Projekt mit 94 frei-finanzierten Eigentumswohnungen in verkehrsberuhigter Lage und exzellent angebunden an die Natur gibt es ab einem Kaufpreis von 232.000 Euro.

Eingebettet in das Areal des neuen Stadtentwicklungsgebiets „An der Schanze“ im 21. Bezirk ermöglichen die 94 Wohnungen nach der Fertigstellung Ende 2026 idyllisches und zeitgemäßes Wohnen in einer grünen Oase direkt an der Oberen Alten Donau.

Spatenstich für das Projekt „drygalski“ mit Andre Spatenstich für das Projekt „drygalski“ mit Andreas Holler (BUWOG), Architektin Lina Streeruwitz und Christian Pichler (Swietelsky). v.l.n.r.as Holler (BUWOG), Architektin Lina Streeruwitz und Christian Pichler (Swietelsky). v.l.n.r. © Buwog/Stephan Huger ×

Start der Bauphase. Am 1. April erfolgte mit dem symbolischen Spatenstich nun der offizielle Baustart. „Wir freuen uns sehr, nach zwei für die Branche herausfordernden Jahren, nun endlich wieder in die Offensive zu gehen und unserer Verantwortung als Bauträger nachzukommen, dringend benötigten Wohnraum auf den Markt zu bringen. Mit dem Baustart von „drygalski“, ist nicht nur ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung getan, es entsteht auch ein wirklich außergewöhnliches Projekt in einem innovativen Stadtviertel in Wien“, so Andreas Holler, Geschäftsführer der BUWOG Group GmbH.

Architektin Lina Streeruwitz von Studio VlayStreeruwitz überzeugte sich vor Ort vom reibungslosen Baustart von „drygalski“ und griff persönlich zum Spaten, um den ersten Stich zu setzen. Auch Bezirksvorsteher Georg Papai lobt die zahlreichen Vorzüge von „drygalski“.

Mitten in der Natur und doch mitten im Stadtleben: An der Oberen Alten Donau, in einem der interessantesten neuen Stadtteile Wiens, entsteht das Projekt „drygalski“, eine von Studio Vlay Streeruwitz geplante viergeschossige Wohnhausanlage mit öffentlichen Grün- und Gemeinschaftsflächen direkt vor der Haustüre. Die rund 100 Wohnungen bieten Wohnflächen zwischen 45 und 150 m². Jede Einheit verfügt über eine private Freifläche – sei es ein Eigengarten, ein Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse. Die Wohnungspreise für das Projekt „drygalsky“ starten bei 232.000 Euro. www.buwog.at