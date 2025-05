Cyberattacke auf Dior: Kundendaten gestohlen

Das französische Luxus-Modeunternehmen Dior ist Opfer einer Cyberattacke geworden.

"Ein unbefugter Dritter" sei an "bestimmte Kundendaten" gelangt, habe aber "keine Zahlungsinformationen" abgegriffen, teilte Dior am Mittwoch mit. Wir haben umgehend Maßnahmen ergriffen, um diesen Vorfall einzudämmen, erklärte das Unternehmen Dior, das zum französischen Luxus-Konzern LVMH gehört.

Kunden informiert

Mitarbeiter des Unternehmens untersuchten den Vorfall mit Hilfe von führenden Experten für Cybersicherheit, teilte Dior mit. "Wir sind dabei, die betroffenen Kunden über den Vorfall zu informieren", hieß es weiter.

Die französische Zeitung "Le Monde" berichtete, Dior-Kunden in Asien hätten am 13. Mai eine Nachricht erhalten, in der sie vor dem Datendiebstahl gewarnt wurden und in der es hieß, dass der Hackerangriff am 26. Jänner stattgefunden habe. Der Diebstahl betreffe die Namen, Adressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern der betroffenen Kunden.