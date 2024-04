Daikin lädt zur 100 Jahres-Feier in die SCS – zahlreiche Gewinne und Promis erwarten die Gäste

Am 26. April 2024 ab 11:00 Uhr ist es so weit: Im Daikin Flagship-Store in der Westfield Shopping City Süd in Vösendorf feiert das japanische Technologieunternehmen seinen 100. Geburtstag und lädt alle Interessierten ein.

Neben hochkarätigen Gewinnen, darunter Daikin Klimaanlage und Luftreiniger, erwarten die Gäste dort mit TV-Gesicht Günther Nussbaum und Tennisspieler Stefan Koubek auch jede Menge Promis. Fachbeiträge zu Klimaanlagen und Wärmepumpen sowie Sofortgewinne beim Glücksrad runden das Programm ab. © Daikin × Das wird am 26. April 2024 ab 11:00 Uhr im Daikin Flagship-Store im Westfield Shopping City Süd in Vösendorf gefeiert! Alle Gäste dürfen sich auf ein buntes und spannendes Programm von früh bis spät freuen: Beim Glücksrad können tolle Preise gewonnen werden – neben zahlreichen Sofortgewinnen werden unter allen Teilnehmenden als Hauptpreise eine Daikin Monosplit Klimaanlage, zwei Daikin Luftreiniger und Trainingsstunden mit Stefan Koubek für eine Einheit Tennis oder Paddle Tennis verlost!

Günther Nussbaum von der Bauherrenhilfe berichtet exklusiv über seine persönlichen Erfahrungen mit Daikin Wärmepumpen und gibt wertvolle Tipps – von der Auswahl bis hin zur Installation!

Meet and Greet mit dem ehemaligen Tennisprofi und österreichischen Davis Cup-Kapitän Stefan Koubek!

In vielen Fachbeiträgen rund um Wärmepumpen und Klimaanlagen u.a. zu Sanierung, Förderungen und Energieeffizienz werden hilfreiches Wissen und unzählige Tipps für die eigenen vier Wände vermittelt!

Für alle Besucher:innen gibt es am 26. April 2024 einen exklusiven Geburtstagsbonus: Beim Kauf einer Klimaanlage werden 100 Euro pro Innengerät abgezogen, bei einer Wärmepumpe beträgt der Rabatt EUR 500 Euro (Bonus gültig bei Bestellung bis 29.06.24). © Daikin × Programm-Highlights bei 100 Jahres-Feier 11:00 Uhr: Willkommen beim Daikin Infotag

11:30 Uhr: Vortrag „Energiewende in deinem Zuhause – Daikin Wärmepumpen und Förderungen“

12:30 Uhr: Vortrag „Bereit für den Sommer – Daikin Klimaanlagen für dein perfektes Wohlfühlklima“

13:30 Uhr: Vortrag „100 Jahre Daikin – eine Erfolgsgeschichte“

13:45 Uhr: Tortenanschnitt

14:30 Uhr: „Sanieren mit den Nussbaums“ – Interview mit Günther Nussbaum

16:00 Uhr: Vortrag „Heizen, Kühlen, Saubere Luft – das Daikin Produktportfolio für deine vier Wände“

17:00 Uhr: „Stefan Koubek setzt auf Daikin Wärmepumpen“ – Interview mit Stefan Koubek

18:00 Uhr: Verlosung der Hauptgewinne

ab 18.30 Uhr: Ausklang Wo: Daikin Flagship-Store

Shop G371 / IKEA Mall (Ebene 1, erreichbar über Eingang 2 oder 3)

Westfield Shopping City Süd, Eingang 3

Südring, A-2334 Vösendorf-Süd

Öffnungszeiten: freitags von 9:00-20:00 Uhr

Bitte um Voranmeldung unter https://www.daikin.at/de_at/store-scs/infoabend/infotag.html